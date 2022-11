Coppa Piemonte Prima Categoria – Tre Valli ad un passo dai Quarti di Finale, il Marene cerca di sovvertire il pronostico

Mini turno infrasettimanale per la Prima Categoria che vedrà in scena le squadre impegnate nella terza giornata della 2ª fase di Coppa Piemonte.

Avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno il Tre Valli che attende tra le mura amiche il Marene. Una gara che vede i padroni di casa in vantaggio nella classifica del triangolare per la miglior differenza reti e si presentano on i grandi favori del pronostico.

Nella gara di campionato tra le due squadre, andata in scena il 16 ottobre, i monregalesi si imposero sui rossoblu per 0-5 in una gara senza storia. In quest’occasione, però, il Marene avrà la chance per rifarsi e strappare il pass per i Quarti di Finale.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 3ª giornata

Cafasse Balangero – Sportiva Nolese

Capriatese – Canelli

Cigliano – Strambinese

KL Pertusa – Barcanova

San Bernardo – San Secondo

Tre Valli – Marene

Villarbasse – Pro Collegno

Comignano – Cameri