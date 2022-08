Fossano e l’ultimo saluto ad Alberto Balocco (FOTOGALLERY)

Una partecipazione numerosa, triste, ma enormemente riconoscente. Oggi pomeriggio, Fossano ha dato l’ultimo saluto ad Alberto Balocco: AD della Balocco SpA, improvvisamente e tragicamente scomparso (a soli 56 anni) venerdì 26 agosto sulle montagne di Pragelato. Nella Cattedrale fossanese (dedicata al patrono San Giovenale) in via Roma, hanno presieduto la cerimonia funebre il vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Piero Delbosco con il parroco don Ezio Bodino. Cattedrale gremita, così come il portone d’ingresso e un tratto di via Roma (oggi pomeriggio isola pedonale). Città che aveva proclamato, per oggi, il lutto cittadino. In prima fila, tra i banchi, la moglie Susy con i figli Diletta, Matteo e Gabriele; la sorella Alessandra con Ruggero e Marco. Presenti (tra gli altri) il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Fossano Dario Tallone, tanti rappresentanti politici, delle Amministrazioni comunali, del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Per il mondo sportivo, tra gli altri, il gonfalone della Juventus e la Prima squadra del Fossano Calcio.

