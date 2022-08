Briga Alta: recuperati escursionisti in difficoltà sulla Cima della Fascia

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi (29 agosto) per il salvataggio di due escursionisti italiani in difficoltà in una zona impervia sulla Cima della Fascia, nel comune di Briga Alta. L’elicottero Drago 153 partito dalla Lombardia, con il supporto della squadra SAF di Cuneo, ha raggiunto i due, a quota 2200 metri, geolocalizzati dal personale TAS dei Vigili del Fuoco di Cuneo: gli escursionisti sono stati recuperati ed elitrasportati in luogo sicuro, in prossimità di Limone Piemonte.