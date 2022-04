Dronero: Plastic Free torna con gli eventi di raccolta sul territorio

Con l’arrivo della primavera tornano gli appuntamenti dell’associazione Plastic free, che dal 2019 sensibilizza i cittadini sulle tematiche ambientali e cerca di contrastare l’utilizzo di plastica monouso e l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Quest’anno si inaugura la stagione il 10 aprile, in coincidenza con la prima data nazionale Plastic Free, che ha lo scopo di unire numerosi comuni d’Italia in una raccolta in simultanea. Nel 2021 questa data è riuscita a coinvolgere 140 comuni da nord a sud, per un totale di 15.300 partecipanti, che hanno contribuito a rimuovere dal nostro territorio più di 170 mila kilogrammi di rifiuti.

Quest’anno la provincia cuneese ha arruolato nuovi referenti, per tale ragione si è deciso di organizzare la raccolta nel comune di Dronero dove, da diverse settimane, è attiva Nadia Bernardi. “Dopo diversi sopralluoghi – afferma la referente – ho deciso di intervenire nella zona limitrofa al Ponte Olivengo, che da tempo è vessata da immondizia e rifiuti ingombranti”.

Il ritrovo (previsto per le 14:30) sarà nella zona industriale dietro alla piscina di Roccabruna. Il percorso proseguirà lungo il sentiero sterrato che conduce al torrente Maira e alla strada dei Tetti. “Sarà un piccolo passo verso un cambiamento radicale che voglio portare nel mio Comune: da anni nel mio lavoro promuovo ed incoraggio a scelte consapevoli, che puntano allo zero waste e al contrasto della plastica monouso” aggiunge Nadia, titolare del negozio Be natural, situato appunto a Dronero.

Per partecipare sarà necessaria l’iscrizione gratuita al solito link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/720 (in caso di problemi ci si potrà iscrivere direttamente il giorno della raccolta).

Si consiglia di portare con sé dei guanti (preferibilmente da giardinaggio), abbigliamento comodo e, per chi già la possiede, la t-shirt Plastic Free; i sacchi per la raccolta saranno forniti in loco.

Per questo evento si ringraziano alcuni partner locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: l’Associazione Commercianti di Dronero, La Bottega Gentile di Cuneo e il Comune di Dronero. Inoltre l’associazione Plastic Free Cuneo conferma anche quest’anno la collaborazione con Roagna Vivai di Cuneo, che provvederà alla donazione di un albero autoctono, come simbolo del nostro passaggio.

Si ricorda che in caso di maltempo l’evento verrà posticipato a data da definirsi.

Per gli aggiornamenti su questo evento e quelli futuri ci si può iscrivere al canale Whatsapp della provincia https://chat.whatsapp.com/KuqYpKyxTvWKmilunWWCFM oppure sulla pagina Facebook “Plastic Free Piemonte”

Per ulteriori informazioni:

Nadia Bernardi 3334201785

Flavia Faccia 3339834864

