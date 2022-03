Calcio a 5: weekend agrodolce per le cuneesi

Si è chiuso un altro weekend di futsal per le cuneesi. Giornata amara per le squadre di C1, perché arrivano due sconfitte ed un solo pareggio: l’Area Calcio Alba Roero perde col Castellamonte per 6-1 con la rete siglata da Calorio; stessa sorte per il Futsal Savigliano che perde a Nichelino contro l’Aurora di misura per 4-3 (doppietta di Lisa e gol di Rubino). Va un po’ meglio al Bra che pareggia in trasferta per 2-2 contro il Sermig (doppietta di Lorusso).

RISULTATI

Atletico Taurinense-Don Bosco Caselle 6-7

Castellamonte Calcio A5-Area Calcio Alba Roero 6-1

CUS Piemonte Orientale-Polisportiva Pasta 3-3

Sermig-Associazione Calcio Bra 2-2

Aurora Nichelino-Futsal Savigliano 4-3

Taurus Futsal-Top Five 4-3

CLASSIFICA

Castellamonte Calcio A5 31, Sermig 30, Top Five 30, Taurus Futsal 2011 28, Futsal Savigliano 22, Aurora Nichelino 21, Associazione Calcio Bra 20, Polisportiva Pasta 18, Area Calcio Alba Roero 16, Don Bosco Caselle 10, Atletico Taurinense 9, Cus Piemonte Orientale 7.

Nel campionato di Serie A2 l’Elledi Fossano vince a Caramagna per 6-3 contro il Saint Pagnano (doppietta di Costamanha e Cerbone, rete di Solavagione e Sandri), centrando così la seconda vittoria consecutiva.

RISULTATI

Altovicentino Futsal-Leonardo 1-7

Elledi Fossano-Saints Pagnano 6-3

Lecco C5-Aosta Calcio 511 5-3

Monastir Kosmoto-Hellas Verona 2-8

360 GG Futsal-Città di Sestu C5 5-0

Arzignano C5-Milano C5 6-2

CLASSIFICA

360 GG Futsal 44, Saviatesta Mantova 42, Hellas Verona 36, Elledì Fossano 35, Lecco C5 30, Leonardo 29, Arzignano C5 25, Altovicentino Futsal 22, Saints Pagnano 21, Aosta Calcio 511 18, Milano C5 13, Città di Sestu C5 11, Monastir Kosmoto 0.

In Serie C2, l’Europa Bevingros Eleven ferma la cavalcata della capolista Giovanile Centallo pareggiando 6-6; per i rossoblu sono andati in gol Cobaj tripletta, Bonino, Hichri e Dalmasso. L’Albese Calcio perde fra le mura amiche contro Villarbasse per 3-5 (reti di D’addio, Fontana, Giudice). Infine sconfitta anche per Bisalta per 8-6 contro la Buttiglierese 95 (poker di Barale e gol di Baldracco).

RISULTATI

Albese Calcio-Villarbasse 3-5

Buttiglierese 95-Bisalta 8-6

Giovanile Centallo 2006-Europa Bevingros Eleven 6-6

Sporting Orbassano-Onnisport Club non disputata

Real Mirafiori Calcio A5-SD Savio Asti 3-10

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 2006 30, Buttiglierese 95 28, Europa Bevingros Eleven 23, Villarbasse 20, Onnisport Club 16, SD Savio Asti 16, Sporting Orbassano 16, Bisalta 13, Albese Calcio 6, Real Mirafiori Calcio A5 3.