La Granda trema ancora: nella notte seconda scossa di terremoto a Polonghera

Continua a tremare, seppur con intensità che non desta pericoli, la provincia di Cuneo: dopo quella di ieri pomeriggio, una seconda scossa di terremoto è stata registrata a Polonghera: meno forte del precedente (magnitudo 2.4) e profondo 18 km, il sisma è stato registrato alle 00:36 di oggi (27 febbraio) ed avvertito in Granda e nel torinese, in particolare nei comuni limitrofi di Faule, Casalgrasso, Pancalieri, Murello, Moretta, Villafranca Pemonte, Lombriasco, Villanova Solaro, Racconigi, Torre San Giorgio, Virle, Cavallerleone, Osasio, Vigone, Ruffia, Cardè, Cercenaso, Castagnole Piemonte, Carmagnola, Monasterolo di Savigliano, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Scarnafigi, Scalenghe, Carignano, Sommariva Del Bosco, Piobesi Torinese, None, Macello, Airasca, Buriassco, Cavour, Savigliano, Garzigliana, Sanfrè, Vinovo, Saluzzo.