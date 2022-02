Bra e l’Hockey su prato piangono la scomparsa di Giuseppe “Pino” Palmieri

È una domenica triste per la città della Zizzola e per gli appassionati di Hockey su prato. Nella prima mattinata di oggi, improvvisamente, si è spento il dott. Giuseppe Palmieri. Per tutti “Pino”, era nato nel dicembre del 1947 a Roma ma era diventato un “braidese d’adozione”.

Il suo, era un curriculum professionale di assoluto rispetto: lauree in Medicina e Chirurgia e Scienze Geologiche alla “Sapienza” di Roma; specializzazione in Diabetologia e malattie del ricambio, statistica sanitaria; medico competente del lavoro; ex ufficiale sanitario dell’USL 64 Regione Piemonte; ex aiuto medico delle Ferrovie dello Stato; medico delegato aeroportuale di Cuneo-Levaldigi; medico di base e presidente della Croce Rossa di Bra.

Era un innamorato dell’Hockey su prato: ex giocatore di livello nazionale, da anni era presidente e “colonna portante” dell’HC Bra di Serie A1 maschile e del roseo settore giovanile. Pino era, anche, una validissima e stimata figura dirigenziale all’interno della Federhockey a Roma.

Sempre presente, in panchina, alle partite della Prima squadra; con la sua grande tenacia e la immensa passione ha contribuito, negli ultimi anni, alle conquiste dei tanti e meritati trofei della squadra giallonera.

Condoglianze ai famigliari e alla società HC Bra, dalla redazione di Ideawebtv.