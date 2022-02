Alba, c’è il Salone dell’orientamento universitario e post-diploma 2022 – Second digital edition

L’appuntamento con il salone dell’orientamento universitario e post diploma sarà proposto per l’anno 2022 on line nei giorni 8, 9, 10 marzo 2022.

Il salone è rivolto agli studenti delle classi quinte delle Scuole superiori albesi ed è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba in collaborazione con Scuole secondarie di secondo grado, Regione Piemonte – Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte, Cooperativa Orso.

È uno strumento per aiutare i ragazzi ad orientarsi nella grande molteplicità di proposte per i percorsi post diploma e scegliere il più adatto alle proprie inclinazioni.

Durante i tre giorni di collegamento verranno ospitati on line, secondo un preciso calendario, rappresentanti delle facoltà e di enti di formazione sia piemontesi che di altre regioni del nord Italia, i quali presenteranno agli studenti le caratteristiche di ogni singolo percorso e saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande da parte degli studenti.

«Il salone dell’orientamento universitario rappresenta uno strumento molto utile che i diplomati potranno utilizzare per prendere una delle decisioni più importanti della loro vita: quella, come si diceva un tempo, di cosa fare da grandi. Alcuni cercheranno subito di entrare nel mondo del lavoro. Altri proseguiranno gli studi, iniziando in autunno i corsi universitari.

Sicuramente oggi più che mai lo studio resta l’attività propedeutica per dare compimento al proprio progetto di vita. Ma è più complesso prendere decisioni e orientarsi in un contesto che contiene molte più variabili e destinazioni. Per questo motivo – sottolinea l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Alba Carlotta Boffa – e con l’intento sincero e costruttivo di aiutare i giovani a valutare in concreto le possibilità offerte dai nuovi percorsi formativi post diploma, il nostro Comune propone anche quest’anno il Salone dell’orientamento universitario e post diploma 2022, second digital edition. Auspico quindi che i nostri ragazzi possano trovare risposte esaustive ai dubbi che, comprensibilmente, possono avere e che anche questa edizione del salone dell’orientamento possa essere un momento di confronto costruttivo per tutti».

La prima giornata, l’8 marzo 2022, sarà dedicata alle facoltà umanistiche ed economiche – giuridiche, il 9 marzo sarà dedicato al ramo scientifico, tecnologico, militare, mentre il 10 marzo, giornata di chiusura, sarà dedicata alle Accademie artistiche e ai corsi degli Istituti tecnici superiori.

Il link per il collegamento sarà fornito direttamente ai singoli Istituti i quali si sono organizzati per consentire ai ragazzi di seguire in tutta sicurezza le varie presentazioni.

Il dépliant con gli orari dei vari incontri è consultabile sul sito del Comune di Alba.