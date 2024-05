Torna a Paroldo la Fiera della “Dula”

Tutto pronto per il 2 Giugno a Paroldo: torna la Fiera della “Dula”, una giornata di festa pensata per tutte le età, con un programma dedicato alla valorizzazione della Pecora delle Langhe e dei prodotti locali, in collaborazione con ONAF, Alte Terre DOP, Comune e Pro Loco di Paroldo.

Il Sindaco Piercarlo Adami spiega: “Anche quest’anno ci siamo impegnati a creare un programma diversificato: dalla mostra mercato alla gastronomia, dai laboratori alle attesissime dimostrazioni di sheepdog con i Border Collie addestrati per la gestione del gregge che si terranno proprio domenica alle 14 e alle 16.”

I festeggiamenti inizieranno sabato sera con lo spettacolo musicale a cura delle Madamè: un viaggio nella musica popolare attraverso lo sguardo delle donne: canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d’amore, di speranza e di partecipazione a cui farà da cornice il magico “Ballo a Palchetto!

Domenica sarà la giornata della mostra mercato, dei laboratori per i bimbi e delle “Degustazioni Guidate” tenute dai Maestri Assaggiatori dell’ONAF (Si consiglia la prenotazione gratuita dei posti tramite il sito www.paroldoaltralanga.com/eventi/). L’ecomuseo della Pecora delle Langhe rimarrà aperto con visite guidate per l’intera giornata e saranno presenti esposizioni degli animali della fattoria e nel pomeriggio sarà possibile partecipare a giochi popolari e tradizionali a cura dell’Associazione “L’Albero del Macramè”

Per il pranzo la Pro Loco propone un menu a tema con Gnocchi al sugo di agnello, agnello al forno con patate, tris di formaggi e torta ricotta e pere. Il Bistrot 25 Miglia preparerà invece menù fisso con Ravioli (ragù, sugo d’arrosto o burro e salvia) e Lamburger (hamburger con carne trita di pecora proveniente da un allevamento biodinamico di Paroldo e cotto su pietra ollare.) ma anche i più classici BeefBurger, CreenBurger e GreenBurger.

Domenica sera la festa si concluderà sul ballo a palchetto con la musica di Alberto e Simone.

Conclude il Sindaco Piercarlo Adami: “Vorremmo che fosse davvero una giornata di festa per tutti: una giornata in cui la comunità locale si riunisce per celebrare la sua storia e le sue radici, offrendo ai visitatori un’esperienza memorabile; un piccolo contributo per stimolare il turismo sostenibile e preservare le nostre radici per le generazioni future.”

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte e il contributo della Fondazione CRC.

Per maggiori informazioni contattare il 353 337 1748 o visitare il sito www.paroldoaltralanga.com/eventi/.