Accelera il cronoprogramma Asti-Cuneo. Sindaco Davico (Cherasco): “Bella notizia per la città e il territorio”

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (insieme all’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi e alla società appaltatrice) nel pomeriggio di lunedì scorso ha incontrato i sindaci del territorio interessato dai lavori per il completamento dell’Asti-Cuneo: “il lotto Roddi-Verduno 2.6b si concluderà entro la fine del 2022, un anno prima rispetto al cronoprogramma, mentre il lotto Verduno-Cherasco 2.6a potrà vedere dimezzati i tempi del cantiere“.

Telefonicamente, abbiamo chiesto un commento a Carlo Davico (sindaco di Cherasco): “Una bella notizia per la nostra città e per il territorio, sono ovviamente soddisfatto per l’incontro svoltosi ad Alba. Per un completamento definitivo di questa sospirata, attesa e fondamentale Asti-Cuneo“.