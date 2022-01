Asl Cn1: il calendario aggiornato dell’accesso diretto alle vaccinazioni

Dal 21 gennaio sarà attivo l’ACCESSO DIRETTO fino ad esaurimento dei posti disponibili per la somministrazione:

PRIMA DOSE OVER 80 e POPOLAZIONE 12-19 ANNI

SOGGETTI VACCINATI ALL’ESTERO con vaccino non autorizzato EMA

PROFESSIONI CON OBBLIGO VACCINALE per prima, seconda e terza dose

Personale sanitario delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali

Personale scolastico e universitario

Forze dell’ordine, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

SOGGETTI CON GREEN PASS IN SCADENZA entro 72 ore o già scaduto

presso i seguenti centri vaccinali:

dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 18.30:

CROSA’ NEIRA – Piazza Misericordia – Savigliano

PALACRS c/o foro Boario – Via Don G. Soleri – Saluzzo

VALAUTO – Via Torino, 77 – Mondovì

EX OFFICINE BERTELLO – Via Vittorio Veneto, 19 – Borgo San Dalmazzo (ad esclusione del giovedì mattina)

CASERMA ALPINI IGNAZIO VIAN – via Gimmi Curreno 10 – Cuneo.

Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 18.30:

OSPEDALE POVERI INFERMI CEVA Regione San Bernardino, 4 – Ceva

Il lunedì, martedì e sabato dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 09.00 alle 18.30 presso:

SITO PROTEZIONE CIVILE – Via Granatieri di Sardegna, 1 – Fossano.