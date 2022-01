Bocce: l’Auxilium Saluzzo pronto per il debutto in Serie A

Sabato 22 gennaio scattano i Campionati di società per la specialità volo e per la petanque. Per il volo, in programma la serie A maschile e femminile.

Nella massima divisione maschile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo inizierà la stagione agonistica con la trasferta in Friuli contro il Maxim. La squadra saluzzese guidata da Felice Delsoglio e dal vice Mauro Zucca si propone di fare un buon campionato. Per le donne, doppio appuntamento casalingo nel weekend.

La compagine saluzzese di Felice Delsoglio, affiancato da Paolo Costa, farà l’esordio stagionale contro la formazione del Buttrio (Ud) con inizio alle ore 15,00, mentre domenica 23 gennaio la squadra marchionale sarà impegnata contro Noventa (Ve) con inizio alle ore 9,00.

Per la specialità petanque, di scena la serie A maschile. Il team saluzzese guidato dal direttore sportivo Pietro Fornetti giocherà in casa, sabato 22 gennaio con inizio alle ore 15,00 nel derby contro la Costigliolese. L’accesso al pubblico per i suddetti incontri sarà consentito solo con le attuali normative governative emanate anti Covid che il mondo sportivo sta vivendo per via della situazione sanitaria.

