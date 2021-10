Volley A1/F – IL PUNTO: in tre a punteggio pieno, primi squilli per Monza, Cuneo e Firenze

Il colpo d’occhio del PalaEur, con più di 4000 spettatori ad assistere al match tra l’Acqua&Sapone Roma Volley Club e la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, è senza dubbio la fotografia più bella ed emozionante dell’inizio di stagione.

Il calore di un pubblico così folto, che ammira le fenomenali pantere (67^ vittoria consecutiva) e sostiene le capitoline nell’incredibile ritorno del terzo set dal 9-17 al 24-24, è un toccasana per tutto il movimento verso il ritorno alla piena normalità. Le gialloblù di Daniele Santarelli ottengono un altro successo ma le padrone di casa vendono cara la pelle, con Stigrot e i muri di Trnkova. Egonu realizza 18 punti, De Kruijf e Vuchkova in grande spolvero, De Gennaro MVP e l’ace di Gennari che evita il prolungarsi della contesa.

In vetta alla classifica insieme a Conegliano ci sono anche Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio. Le azzurre di Stefano Lavarini ottengono il secondo 3-0 casalingo e a cadere dopo Firenze è la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Karakurt è molto efficace, Bonifacio al centro è perfetta (100% in attacco) e Hancock favorisce lo strappo nel momento di maggiore equilibrio del match (dal 18-18 al 22-18 nel secondo set).

Tra le rosa esordisce con buoni numeri Rahimova, ma non basta a fermare le piemontesi. Le farfalle di Marco Musso ottengono una preziosa vittoria a Urbino, in casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Nonostante l’assenza di Poulter, sostituita in palleggio dall’esordiente Sofia Monza e in campo solo per qualche scambio nel terzo set, le biancorosse fanno valere la propria esperienza e alla lunga hanno la meglio sulle tigri di Fabio Bonafede. Mingardi (MVP) e Gray mettono insieme 51 punti, mentre sulla sponda di casa ancora ottima Kosheleva con 24 punti.

Primo successo per la Vero Volley Monza, che perde il primo set in casa contro la Reale Mutua Fenera Chieri ma poi risale prepotentemente fino al 3-1 conclusivo. Le biancoblù di Giulio Cesare Bregoli sorprendono le brianzole nel primo set, resistendo al tentativo di rimonta guidato dalla neoentrata Stysiak. La stessa polacca, coadiuvata dalle bande Lazovic e Gennari, furoreggia per i successivi tre parziali, chiudendo con 28 punti con il 57% offensivo. Monza spinge al servizio ed è efficiente a muro, mentre le ospiti non riescono a trovare contromisure.

Aggiorna la caselle delle vittorie anche Il Bisonte Firenze, che in rimonta conquista tre punti fondamentali al PalaBarton di Perugia contro la Bartoccini Fortinfissi. Sotto di un set e 17-20 nel secondo, le toscane di Massimo Bellano cambiano marcia con l’esperienza di Van Gestel e l’esplosività di Sylvia Nwakalor (23 punti) e dimostrano una maggior freddezza nei momenti delicati della gara dando lo strappo decisivo nei momenti giusti. Le magliette nere siglano ben 13 muri di squadra ma non sfondano in attacco, con Melli e Havelkova top scorer a quota 15.

Nel posticipo della domenica sera, la Bosca S.Bernardo Cuneo ottiene un prezioso successo sul campo della Delta Despar Trentino. Avanti nel punteggio, le gatte subiscono nella parte centrale la verve delle gialloblù, salvo poi innestare il turbo dal quarto parziale in avanti (4-15 il punteggio del tie-break). Da menzionare tra le singole la prestazione dell’opposta transalpina di Cuneo Lucille Gicquel (20 punti) e della laterale Degradi (19 punti) mentre tra le fila gialloblù sono 15 i punti personali di Piani ma in luce si è messa anche la centrale Rucli, subentrata nel corso del match all’infortunata Berti. Premio di MVP per la russa Kuznetsova, entrata a partita in corso e protagonista di un finale di match eccellente.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA

Sabato 16 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991 3-1 (25-15 26-24 20-25 25-15)

Domenica 17 ottobre, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-18 25-21 25-11)

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-27 25-15 25-20 25-13)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze 1-3 (26-24 21-25 21-25 23-25)

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25 15-25 24-26)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (17-25 25-20 20-25 18-25)

Domenica 17 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 (16-25 25-17 25-21 16-25 4-15)

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 6; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 6; Unet E-Work Busto Arsizio 6; Delta Despar Trentino 4; Vero Volley Monza 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3; Savino Del Bene Scandicci 3; Il Bisonte Firenze 3; ; Bosca S.Bernardo Cuneo 2; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0; Volley Bergamo 1991 0; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0.

* una partita in meno