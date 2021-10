Finisce l’odissea dei malati oncologici: Verduno ha la sua radioterapia (FOTO E VIDEO)

“Un territorio di eccellenza merita un ospedale di eccellenza“. Queste le parole del sindaco di Alba Carlo Bo al termine dell’inaugurazione del nuovo reparto di radioterapia dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero. Il taglio del nastro si è tenuto sabato 9 ottobre alla presenza dell’Assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi, del direttore dell ASL CN2 Massimo Veglio dei sindaci di Bra e Alba e degli esponenti della fondazione CRC di Cuneo e della Fondazione Nuovo Ospedale. A un anno dalla sua apertura, il nosocomio di Verduno può vantare un reparto di radioterapia equipaggiato con un acceleratore lineari di ultima generazione, in grado di offrire trattamenti di maggiore precisione ed efficacia. Una buona notizia per i circa 400 malati oncologici dell’albese e del braidese che non saranno più costretti a lunghi viaggi fino a Cuneo o Asti per sottoporsi a cure all’avanguardia.

“Questo servizio di radioterapia è importante per gli aspetti sanitari, ma anche per la modalità con cui è stato realizzato. Una modalità di collaborazione. Infatti è stato pensato in un’ottica di complementarietà con l’ospedale di Cuneo.” ha detto l’Assessore Icardi. “Ora la provincia di Cuneo offre un ulteriore servizio in termini qualitativi ai cittadini. Questa operazione è stata fatta in perfetta integrazione con l’ospedale di cuneo. Il personale è integrato tra le due strutture, e può operare in una sede o nell’altra” ha aggiunto il direttore Veglio.