Covid: in Piemonte il 75% dei ricoverati non è vaccinato

144 nei reparti ordinari, 12 in terapia intensiva. Sono questi i dati, aggiornati a ieri (27 agosto), dei ricoverati per Coronavirus in Piemonte: numeri che, seppur in lieve aumento, hanno permesso alla regione di rimanere con una certa solidità in zona bianca anche per la prossima settimana.

Il 75% dei ricoverati, come ha sottolineato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, non è vaccinato: “Una percentuale che dimostra l’importanza di vaccinarsi. Per non contrarre il Covid in modo grave, ma anche per consentire alla nostra regione di fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. È soprattutto grazie ai vaccini se anche questa settimana il Piemonte può restare in bianca“.

Il Piemonte resta così abbondantemente al di sotto delle soglie critiche per il passaggio a zona gialla: sono occupati al 2% infatti sia i reparti di area non critica che i reparti di terapia intensiva (dati AGENAS).