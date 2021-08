Tornano i concerti della Fondazione Fossano Musica in piazza Castello: aspettando Voxes e RebelBit

Torna a Fossano la grande musica targata Fondazione Fossano Musica: primo appuntamento domenica 29 agosto con la Banda dei Granatieri di Sardegna, seguiti da Paolo Fresu e Petra Magoni, da Voxes e Rebel Bit. Chiude la stagione “Musica d’Estate” l’Orchestra Classica della FFM diretta dal Maestro Julius Kalmar.

La pausa estiva dei grandi concerti della Fondazione Fossano Musica in piazza Castello volge ormai al termine e tutto è pronto per i prossimi, attesissimi, appuntamenti. Si inizierà domenica 29 agosto con una novità rispetto al programma di inizio stagione: il concerto della Banda del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna di Roma, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’intitolazione al Duca Carlo Emanuele II di Savoia di un nuovo monumento, che sorgerà proprio adiacente al Castello degli Acaja. L’ingresso al concerto è libero, ma è richiesta la prenotazione al link https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-del-banda-del-1-reggimento-granatieri-di-sardegna-di-roma.

Sin dal lontano 1786, anno in cui vennero costituite le prime bande musicali, la Banda dei Granatieri, ha sempre ricoperto un ruolo di primissimo piano. È proprio grazie a questa secolare tradizione che la Musica d’ordinanza ha saputo adattarsi alla moderna scena musicale, senza aver perso lo stile e la formalità che ha sempre caratterizzato la specialità Granatieri. Il tutto si racchiude in un’atmosfera che riesce ad amalgamare l’aspetto artistico con quello militare, grazie a cerimoniali e comportamenti formali. La Musica d’ordinanza dei “Granatieri di Sardegna” è costituita da sottufficiali, da volontari in servizio permanente, volontari in fermaprefissata che si dedicano con passione allo studio della musica.

Il giorno successivo, lunedì 30 agosto, tornerà in scena la grande musica Jazz con l’attesissimo “Heroes –Paolo Fresu e Petra Magoni”. Paolo Fresu interpreta David Bowie. Questo sarebbe sufficiente ad attirare un grande pubblico, ma la presenza di un cast stellare con Petra Magoni, Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer renderà il concereto memorabile. “Appena mi è stato proposto questo progetto (dal Comune toscano di Monsummano Terme, dove nel 1969 Bowie fece la sua prima apparizione italiana in pubblico)”, dichiara Paolo Fresu, “mi sono sentito onorato ed emozionato. Ho deciso di mettere insieme una band unica, creata appositamente, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontane dal jazz. Credo che questo sia un grande valore. Avvicinarsi alla musica di David Bowie è una grande emozione e anche una straordinaria opportunità per tutti noi”. Fresu e soci hanno messo le mani su una trentina di pezzi, tra i quali Life on Mars, This Is Not America, Warszawa, When I Live My Dreams. Ogni membro della band ha dato il proprio contributo negli arrangiamenti, conferendo maggiore varietà e dinamicità al progetto. Prenotazione biglietti all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/heroes-omaggio-a-david-bowie-petra-magoni-e-paolo-fresu.

Altrettanto atteso il concerto di mercoledì 1 settembre quando finalmente, dopo il rinvio dello scorso giugno, toccherà a Voxes e Rebel Bit calcare il palcoscenico di piazza Castello, consentendo così agli appassionati di rendere omaggio alla grande musica contemporary a cappella anche in assenza di Vocalmente. La prenotazione dei biglietti è possibile al link: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/voxes-e-rebel-bit-vocalmente-a-cappella-festRebelBit. Con cinque nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e cinque A cappella Video Awards (Los Angeles, USA) fanno il loro debutto nel mondo della musica vocale internazionale, con un disco tratto dall’omonimo spettacolo originale PAPER FLIGHTS. VoxesI VoXes (ensemble vocale a cappella) nascono dall’offerta formativa della Fondazione Fossano Musica. Il gruppo si compone attualmente di 23 elementi, esegue brani da 4 a 8 voci scritti ed arrangiati appositamente per la formazione, confrontandosi con vari generi che spaziano dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione, il tutto esclusivamente vocale, senza l’accompagnamento di strumenti musicali.

La stagione della FFM si concluderà poi il 5 settembre con il concerto dell’Orchestra Classica della Fondazione Fossano Musica diretta dal carismatico Maestro Julius Kalmar (prenotazione biglietti https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/orchestra-ffm-classica).