Settembre Saluzzese: due mesi di eventi e cultura

La Fondazione Amleto Bertoni, ormai da alcuni anni, costruisce un calendario del SETTEMBRE SALUZZESE che grazie alla collaborazione del comune di Saluzzo, di Enti e Associazioni del territorio, si è trasformato in un calendario autunnale ricco di proposte ed estremamente variegato. La musica, il teatro, gli eventi di piazza, le celebrazioni ufficiali, sono solo alcuni momenti di un Settembre Saluzzese che vuole essere momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte.

Ancora una volta, non ci si è fermati e il 2021 sarà l’anno di novità di grande rilievo. Dopo la Mostra “I Tesori del Marchesato” a cura della Fondazione Artea, arriva la “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo – Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori”, evento Off del Salone Internazionale del Libro creato in collaborazione con Fondazione Crs e Comune di Saluzzo. Ancora, le fasi finali dedicate alla sfida Saluzzo Monviso 2024 Capitale Italiana della Cultura, con il Town Meetinig di confronto e studio e la grande festa di chiusura del dossier di candidatura.

Non mancheranno poi il Festival Internazionale Suoni d’Arpa in collaborazione con Fondazione Scuola APM, le proposte firmate Fondazione Piemonte dal Vivo e il Cinema Teatro Magda Olivero, le Sinfonie d’Autunno, il nuovo appuntamento Una Valle di Sapori, Jazz Visions, SPORT IN PIAZZA e la 40° Negozi in Strada, Saluzzo Musica Festival Chitarrissima, I Polifonici del Marchesato con la chiusura del loro lavoro estivo, UVERNADA 202. In coda, il gran finale di Start 2021, una vera sorpresa artistica di strada.

Oltre 60 giorni di concerti e momenti d’incontro per una Città e un territorio che davvero non hanno voglia di fermarsi!

Il Calendario

Dal 2 luglio al 31 ottobre

I Tesori del Marchesato

Monastero della Stella, Casa Cavassa, La Castiglia

Un tuffo nell’arte, nella storia e nella cultura dell’antico marchesato di Saluzzo, tra Medioevo e Rinascimento. A cura di Fondazione Artea

Sabato 28 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Concerto di apertura

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Nell’ambito del Concorso Internazionale Suoni d’Arpa XI Edizione

Orchestra di arpe “Futura” (19 arpe) diretta da Valentina Meinero (Musiche di autori italiani e iraniani)

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Domenica 29 agosto – ore 16

Visita a tema Cavalleresco

La Castiglia, Piazza Castello

Il Museo della Civiltà Cavalleresca, al terzo piano del Castello dei Marchesi di Saluzzo “La Castiglia”, è una tappa fondamentale per rivivere la storia del Marchesato.

La visita guidata all’allestimento multimediale articolato in 11 sale, svelerà i personaggi chiave e i momenti significativi della società cavalleresca e cortese del Marchesato.

Costo 5€ (gratuito per under 10 anni) – prenotazioni musa@itur.it

Domenica 29 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Valerio Lisci

Antico Refettorio di San Giovanni, Piazza San Giovanni

Valerio Lisci, arpa classica. Musiche di Paris Alvars, Rossini-Bochsa, Lisci, Reniè

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Lunedì 30 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Vincenzo Zitello

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Zitello, arpa irlandese e Clarsach. Award Ceremony “Premio Città di Saluzzo”

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Mercoledì 1 settembre – ore 21

Suoni d’Arpa – Concerto dei vincitori

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città

Protagonisti i vincitori di tutte le categorie del Concorso d’Arpa

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Mercoledì 1 settembre – ore 21

Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Nell’ambito del festival Occit’amo in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Cinema Teatro Magda olivero da Alvato Mutis; con Federico Sirianni, Raffaele Rebaudengo e Filippo FiloQ Quaglia. Regia di Sergio Mandredi, produzione Teatro Pubblico Ligure

Ingresso 12€ – prenotazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

Venerdì 3 settembre – ore 21

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

LUIGI MARTINALE QUARTET

CON STEFANO “COCCO” CANTINI E IL CLASSWING ENSEMBLE

Del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo

Ingresso € 12,00, ridotti € 10,00 (fino a 18 anni e oltre i 65)

Prenotazioni – Jazz Visions ©2021 info@jazzvisions.it / 3395717674

Dal 4 al 6 settembre

74^ Mostra Nazionale della Meccanica Agricola

48^ Mostra Regionale della Razza Frisona

Foro Boario, Via Don Giacomo Soleri

Dal 4 al 6 settembre – 22^ Salone Auto e Moto

Via Mazzini – centro cittadino

Sabato 4 settembre – ore 10-13 e 14-18

Letteratura e Linguistica Piemontese

Via Alessandro Volta

In occasione di San Chiaffredo la Biblioteca Storica sarà eccezionalmente aperta con un percorso di visita dedicato alla Letteratura e alla Linguistica piemontese. L’ingresso dei Fondi Storici è situato sotto ai “Porti Scur” di Via Alessandro Volta (n. 8)

Ingresso gratuito. Prenotazioni: musakids@itur.it

Sabato 4 settembre – ore 20.45

Serata nel Borgo

La Castiglia, Piazza Castello

Tour sul calar della sera alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato. La visita guidata parte dalla Castiglia e prosegue con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino, per terminare con l’accesso straordinario alla terrazza panoramica della Castiglia, da cui si può godere della bellissima vista sul borgo illuminato.

Costo: 6€ (gratuito per under 10 anni)

Sabato 4 settembre – ore 21

Orchestra Franco Bagutti

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Prenotazione obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it

Domenica 5 settembre – ore 15.30

Sulla tracce dei santi

Piazza Risorgimento

In occasione di San Chiaffredo, MuSa, Musei Saluzzo, propone un percorso di visita sulle tracce di San Chiaffredo, San Costanzo – Patroni della Città e della Diocesi di Saluzzo – e di altri santi del Marchesato. Tracce pittoriche, opere di Hans Clemer, piloni votivi e affreschi verranno messi in luce e descritti dalla guida che condurrà i visitatori da piazza Risorgimento, luogo di ritrovo, al Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia, dove si svolgerà l’ultima parte della visita.

Costo: 6€

Domenica 5 settembre – ore 16

Aguzza la vista! Visita animata per i più piccolini

La Castiglia, Piazza Castello

MuSa Kids, Servizi Educativi di Saluzzo, aspetta i più piccini per visitare insieme i musei della città con due appuntamenti che permetteranno di scoprire Casa Cavassa e la Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca. Attraverso una divertente caccia al tesoro, verranno

raccontati curiosi aneddoti sui proprietari delle antiche dimore e sulle opere esposte nei musei, stimolando i bambini ad osservare i dettagli per divertirsi imparando!

L’attività è consigliata per bambini tra i 3 e i 6 anni

Costo: 5.00€ a bambino (per gli accompagnatori sarà possibile usufruire

di una riduzione sul costo di ingresso)

prenotazioni: musakids@itur.it

Lunedì 6 settembre – ore 21

Mi ritorni in mente…10 Ragazzi per me

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Aurelio Seimandi, Mara Rossino e Niccolò Licata

Prenotazione obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it

Venerdì 10 settembre – ore 16.30

Town Meeting

Saluzzo Monviso 2024 Capitale Italiana della Cultura

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Costruiamo insieme il dossier di candidatura

Per info: segreteria@saluzzomonviso2024.it

Venerdì 10 settembre – ore 19.30 e 21.30

Sinfonie d’Autunno – Berlin Cabaret

Croce Nera – Piazza San Nicola

Si tratta della terza edizione di “Sinfonie d’Autunno” che verrà realizzata grazie al contributo della CREDEM BANCA e CREDEM PRIVAT. Berlin Cabaret” con Chiara Rosso, Clara Dutto, Laura Lamberti

Sabato 11 settembre – dalle ore 18.00

Castellar – Una Valle di Sapori

I Consorzi si raccontano

A seguire

Aperitivo in Cantina

con prodotti del territorio offerto dai Consorzi e dalla Fondazione Amleto Bertoni

Cena Sotto le Stelle – la strada di Castellar si fa ristorante a cielo aperto

Prenotazione obbligatoria

PORTA DI VALLE – Piazza Risorgimento 1, 12037 Saluzzo (CN). T +39 017546710 – info@visitsaluzzo.it

Palazzo del Municipio – Castellar

Ore 9 – 12 lunedì, mercoledì e venerdì

Domenica 12 settembre 2021 – ore 17.30

Castellar – Una Valle di Sapori

APERITIVO AL CASTELLO Tre tappe per arrivare in vetta, tre tappe per conoscere i Consorzi della Valle Bronda

In concerto la BANDA MUSICALE DELLA CITTÀ DI SALUZZO

PORTA DI VALLE – Piazza Risorgimento 1, 12037 Saluzzo (CN). T +39 017546710 – info@visitsaluzzo.it

Palazzo del Municipio – Castellar

Ore 9 – 12 lunedì, mercoledì e venerdì

Domenica 12 settembre – ore 16

A spasso tra i tesori dell’antico Marchesato di Saluzzo

Visita-gioco per bambini e famiglie

La Castiglia, Piazza Castello

In occasione della mostra “I tesori del Marchesato di Saluzzo”, organizzata dalla Fondazione Artea, MuSa Kids propone diversi appuntamenti per bambini e famiglie alla scoperta dell’antica capitale immersa tra le colline del Parco Naturale del Monviso. Percorrendo le strette vie acciottolate del centro storico la visita-gioco si diramerà verso le tre sedi espositive: la Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca, Casa Cavassa e Santa Maria della Stella. L’attività propone un itinerario dedicato ai più piccoli per conoscere storie e leggende che si intrecciano tra le antiche mura del borgo e le opere d’arte esposte.

L’attività, consigliata per bambini a partire dai 5 anni.

Costo: 15.00€ a famiglia

prenotazioni: musakids@itur.it

Venerdì 17 settembre – ore 19.30 e 21.30

Sinfonie d’Autunno – Voci di donne

Croce Nera – Piazza San Nicola

Si tratta della terza edizione di “Sinfonie d’Autunno” che verrà realizzata grazie al contributo della CREDEM BANCA e CREDEM PRIVAT. “Voci di donne” con Anna Petracca (voce) e Alfredo Matera (pianoforte)

Sabato 18 settembre – ore 17 e ore 21

Segnale d’allarme | La mia battaglia – in VR

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città

Regia Elio Germano e Omar Rashid

Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante.

Ingresso con abbonamento. Ingresso singolo spettacolo: euro 12 – prenotazioni: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it

Domenica 19 settembre – dalle ore 10.00 alle ore 16.30

SPORT IN PIAZZA

Cortili Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Domenica 19 settembre

40° Negozi in Strada

nelle vie del centro cittadino

Domenica 19 settembre – ore 16

Il restauro di un capolavoro – Casa Cavassa ed Emanuele Tapparelli d’Azeglio

La Castiglia, Piazza Castello

Visita guidata di Casa Cavassa accompagnati dalle parole scritte dal Marchese Emanuele Tapparelli d’Azeglio. Un viaggio che vi condurrà a scoprire, attraverso le memorie epistolari a noi giunte del carteggio privato del Marchese, le tappe che portarono dall’acquisto della Casa di Francesco Cavassa alla realizzazione dei lavori di restauro.

Costo: 6€ (gratuito per under 10 anni)

Dal 23 al 26 settembre

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Giovedì 23 settembre – ore 21.15

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Carlo Pignatta

Venerdì 24 settembre – ore 21.15

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Vittorio Vaglienti

I SEMINARI E I MASTER

ore 9-10.30

La Chitarra che accompagna e improvvisa

Coordinatore Guido Tazza

ore 11-12.30

La realizzazione del basso continuo

Coordinatore Francesca Galvagno

23-24-25 settembre

Davide Fabbri

Master class di chitarra

Sabato 25 settembre – ore 11

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Emanuele Buono e Francesca Galvagno

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Esposizione di strumenti delle case Cortez (Spagna), Evolution (Francia), La Mancia (Germania)

Domenica 26 settembre – ore 21.15

Saluzzo Musica Festival Chitarrissima

Junior Festival Orchestra 2021

Dall’1 al 10 ottobre – dal venerdì alla domenica ore 16/19 e 21/23

Giuliana Risso Rivoira Bambole, Porcellane, Olii, Sete e Smalti

Croce Nera, Piazzetta San Nicola

Inaugurazione venerdì 1 ottobre ore 18

Dall’1 al 3 ottobre 2021

55^ Mostra filatelico-numismatica, tema “Alpini e Turismo”

Ex Caserma Musso

In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Generale Francesco Paolo Figliuolo. Annullo speciale il 2. Organizzazione CFN “G.B. Bodoni”

Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-Covid

Dal 2 al 16 ottobre

Another Kind of Blue

Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello

Il tema di questa mostra prende spunto dal titolo del famoso disco di Miles Davis “Kind of Blue”, e gioca con esso e con il significato dell’aggettivo “blue” che per i popoli di lingua anglofona è anche sinonimo di “triste, melanconico, depresso”. A cura di Jazz Visions.

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre

Raduno alpino del GRUPPO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA AOSTA

Ex Caserma Musso – Centro cittadino

Sabato 2 ottobre – ore 21

I Polifonici del Marchesato

Duomo di Saluzzo, Corso Italia

Concerto de I Polifonici del Marchesato di Saluzzo con la partecipazione della corale sezionale ANA “J. Bracco”. Organizzata in occasione del 25° raduno Alpini Gruppo Aosta.

Domenica 10 ottobre

Il Mercantico

Centro cittadino

Venerdì 15 ottobre

Festa per la consegna del dossier di candidatura Saluzzo Monviso 2024

Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo

Dal 22 al 24 ottobre

Festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori

Centro Cittadino, Monastero della Stella, Ex Caserma Musso

Venerdì 29 ottobre 2021

UVERNADA 2021

LOU DALFIN acustico

Cinema Teatro Magda Olivero

Via Palazzo di Città 15, Saluzzo

Ingresso gratuito – prenotabile al sito https://www.cinemateatromagdaolivero.it/

Sabato 30 ottobre 2021

CROCE NERA – Piazza San Nicola, Saluzzo

ore 15.00

GalOBET CLassico

Jean Paul Faraut

ore 16.30

Le cornamuse d’oc

con Dino Tron e Bandia

Ore 21.00

CROCE NERA – Piazza San Nicola, Saluzzo

La veglia

Ore 23.00

Ex Casrema Musso, Piazza Montebello 1, Saluzzo

Destacha la Danza

Con Daniela Mandrile

Domenica 1 novembre 2021

Dalle ore 15.00

La musica occitana in diverse forme e strumenti. Cornamuse, flauti, galobet, fagotto, violini ed organetti, ghironde e blues!

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Antico Palazzo Comunale

15.00/16.15

15.00/16.15

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Cinema Teatro Magda Olivero Foyer

15.00/16.30 Violini – Ghironde, Flauti, Organetti, Cornamuse

c.s.