Limone, partnership con Gino Spa: consegnato un Mercedes eVito Tourer 100% elettrico

Il Comune di Limone Piemonte ha siglato questa mattina una partnership con il Gruppo Gino Spa, che garantirà ai limonesi l’utilizzo di un Mercedes eVito Tourer 100% elettrico a otto posti. Il veicolo, concesso in comodato d’uso gratuito fino a dicembre 2022, è stato consegnato questa mattina in Piazza del Municipio alla presenza del sindaco di Limone Massimo Riberi e del direttore commerciale Divisione Van Mercedes Gino Spa Diego Beltramo.

“Ringrazio calorosamente il Gruppo Gino per la preziosa collaborazione, che permetterà alla cittadinanza e ai turisti di beneficiare di questo mezzo innovativo che verrà impiegato per il trasporto gratuito dei passeggeri dal centro storico alle zone periferiche e alle frazioni – dichiara Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte.

“Apprezziamo infinitamente la concessione, che rappresenta per Limone un ulteriore strumento utile in ottica green – prosegue Riberi -. Non dimentichiamo che il nostro paese fa parte delle Alpine Pearls, il circuito di località turistiche delle Alpi impegnate a promuovere vacanze ecocompatibili e soluzioni di mobilità innovative a tutela dell’ambiente”.

“La collaborazione con il Comune di Limone Piemonte rappresenta, per il nostro Gruppo, un punto di riferimento fondamentale per l’attività che svolgiamo da oltre 60 anni sul territorio – commenta Alessandro Gino General Manager del Gruppo Gino -. Abbiamo aderito con entusiasmo alla lungimirante richiesta del Sindaco Riberi che ci chiedeva un supporto per le attività del Comune, volendo utilizzare un mezzo “green”. Il Mercedes E-Vito Tourer 100% elettrico rappresentava la soluzione ideale alle esigenze del Comune di Limone”.

“Grazie all’ottimo rapporto che abbiamo con “casa madre” – continua Alessandro Gino – abbiamo subito presentato un progetto a Mercedes-Benz, grazie alla sempre preziosa collaborazione di Stefania Canale e Diego Beltramo, raccogliendo pareri più che favorevoli per procedere, nel minor tempo possibile, alla realizzazione. Il comodato gratuito del mezzo per 18 mesi nei confronti del Comune di Limone è stato fortemente voluto dal sottoscritto ed avallato da tutta la mia famiglia, consapevoli delle difficoltà che l’Amministrazione comunale sta continuando ad affrontare dopo la tragica alluvione dello scorso ottobre dopo che si sono “spente le luci” della ribalta mediatica”.

