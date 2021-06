Volley B2/F: “colpaccio” di mercato, Federica Braida nuovo palleggio della Libellula Nerostellata

La Libellula Nerostellata (Bra) piazza il primissimo colpo di mercato, in entrata, con l’annuncio del nuovo palleggio per la stagione 2021/2022: Federica Braida, dalla Serie A2 di Martignacco. Classe 2000 (nata a San Daniele del Friuli) con esperienze in B1 con Volleybas Udine (la società in cui è cresciuta), San Donà e Argentario Trento. Ha militato, anche, nella Nazionale Juniores. Una “bomba” per la società rossonera presieduta da Umberto Cammardella!

Nella giornata di ieri, invece, la società rossonera aveva “salutato” il centrale e capitano Valeria Diomede (non confermata).