Volley C/F – Occasioni ghiotte per Martino VBC Savigliano e Volley Busca, Sole di San Martino El Gall nel big match

La formazione albese affronta la Mts Ser Santena per la prima volta in due giorni: le due squadre si giocano il secondo posto in classifica

Il campionato di Serie C femminile di pallavolo arriva all’ultima giornata della prima fase. Ci sarà spazio per due giornate di recuperi prima dell’avvio della seconda fase. Il girone B2 che comprende le tre formazioni cuneesi giocherà come tutti, il 24 aprile e il 1 maggio. Sole di San Martino El Gall e Mts Ser dovranno poi recuperare una partita il 21 aprile.

Ironicamente la sfida sopra citata è anche il big match che si disputerà questo sabato a Santena. Tre giorni dopo la sfida sarà a campi invertiti. Il doppio scontro sarà probabilmente decisivo per l’importante secondo posto in classifica, anche se entrambe le squadre dovrebbero qualificarsi alla seconda fase nel girone “top”.

Sabato 17 aprile, ore 20.30, Villafranca Piemonte

Ricotto Volley Villafranca – Volley Busca

Occasione importante per il Volley Busca, reduce dall’ottima prestazione nello scorso weekend contro la Mts Ser. Le ragazze di coach Castellino saranno di scena a Villafranca, contro la Ricotto Volley ultima in classifica. Le torinesi, però, hanno inanellato alcune buone prestazioni di recente e potrebbero creare grattacapi alle buschesi. Della stessa opinione è anche lo stesso coach Castellino:

“Sabato abbiamo fatto una buona prestazione contro una bella squadra, a differenza di mercoledì. Abbiamo sfruttato un gioco più fluido e abbiamo commesso meno errori. Villafranca nell’ultima giornata ha preso un set a Val Chisone, ed è sintomo di una squadra viva nonostante punti e classifica. Si va per fare tre punti e rimanere al quarto posto.”

Sabato 17 aprile, ore 20.30, Santena

Mts Ser – Sole di San Martino El Gall

Primo dei due scontri diretti per la Sole di San Martino di coach Andrea Berra. La Mts Ser è due punti avanti in classifica (13 contro 11) e questa doppia sfida potrebbe decidere in un senso o nell’altro la corsa al secondo posto. Le due formazioni si presentano con stati d’animo opposti a queste partite: la Mts Ser è reduce dall’inattesa sconfitta di Busca e cercherà immediato riscatto. Le albesi hanno preso con merito un punto alla Martino VBC Savigliano e vorranno continuare il loro percorso di crescita.

Sabato 17 aprile, ore 20.30, Savigliano

Martino VBC Savigliano – Mollificio Rmi Val Chisone

A chiudere la giornata sarà la sfida casalinga della Martino VBC Savigliano. Le ragazze di coach Marco Porello ospiteranno Val Chisone, sconfitto in maniera nettissima all’andata. Le saviglianesi saranno dunque alla caccia di tre punti importanti per il girone, ma anche per la seconda fase. Il punto perso contro la Sole di San Martino El Gall ha permesso a Rivarolo di impattare a quota 20 punti e a Safa 2000 di tornare a -1. Sarà quindi importante vincere nettamente contro un’avversaria comunque in salute e reduce dal successo contro Villafranca dell’ultima giornata.