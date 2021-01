ELEZIONI LND PIEMONTE-VDA – Mossino confermato presidente: “Pronti con nuovi progetti”

Il Presidente uscente del Comitato Piemonte-VdA della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino è stato rieletto per il quadriennio olimpico 2021/2024 con 356 voti su 367 Società presenti in assemblea con diritto di voto.

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri l’Assemblea del Comitato Regionale per il rinnovo delle cariche elettive. L’assise, svoltasi da “remoto” al fine di evitare pericolosi assembramenti in periodo di pandemia da Covid-19, si è svolta con fluidità nonostante le nuove procedute telematiche che comunque hanno permesso di giungere alle singole votazioni in modo agevole e correttamente coordinato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Hanno portato il loro saluto alle Società convenute il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca, il Vice Presidente della Regione Valle D’Aosta, rimarcando il ruolo fondamentale del calcio dilettantistico nelle due Regioni.

Il Presidente Mossino prima delle votazioni ha esposto con puntualità i risultati raggiunti nel corso del precedente quadriennio, evidenziando anche i punti focali del programma di politica sportiva che caratterizzerà il lavoro del nuovo Consiglio Direttivo per il futuro.

“Nuovi Progetti che garantiscano ulteriori servizi a beneficio delle Società, sportelli di assistenza gratuita per tutti i gruppi associativi e ferma posizione contro la nuova legge quadro dello sport” commenta Mossino il quale dopo la riconferma ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il Comitato Regionale, le Delegazioni e soprattutto per le Società del territorio, oltre a rivolgere un sentito e commosso ringraziamento ai Presidenti e Dirigenti dei Gruppi Associativi che gli hanno manifestato e rinnovato la loro fiducia.

Queste le risultanze dell’Assemblea:

PRESIDENTE

MOSSINO CHRISTIAN VALIDI 367

BIANCHE 11

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

ELETTI:

GIACCA ENRICO VALIDI 251

CANDIDO ELISA VALIDI 242

GIACHETTI EUDO VALIDI 241

BALDIN GIANNI VALIDI 232

AGNINO COSIMO VALIDI 215

GUARNIERI AGOSTINO VALIDI 214

VENTURA GIOVANNI VALIDI 208

NON ELETTO:

FAVA FILIPPO ALBERTO VALIDI 65

DELEGATI ASSEMBLEARI

EFFETTIVI:

BARISON SIMONE VALIDI 230

MARMO FELICE VALIDI 228

COSTA GIANLUCA VALIDI 228

MONTONE PAOLO VALIDI 226

AMENTA DAVIDE VALIDI 220

SUPPLENTI:

COMEL GIOVANNI VALIDI 216

MILA DAVIDE VALIDI 197

MORTARA LUCIANO VALIDI 195

PIERONI FABRIZIO VALIDI 194

REVISORI DEI CONTI

EFFETTIVI:

BARBERIS DAVIDE VALIDI 295

PARODI ANDREA VALIDI 289

BRAMANTE PAOLO VALIDI 273

SUPPLENTI:

BENEDETTO CLAUDIO VALIDI 230

SCORDAMAGLIA MICHELANGELO VALIDI 218

RESPONSABILE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

NOTARIELLO MICHELANGELO VALIDI 2 , maggiore anzianità federale

NON ELETTO:

PIANOTTI GIOVANNI VALIDI 2

RESPONSABILE REGIONALE CALCIO A CINQUE

FOSCHIA MAURO VALIDI 28

BIANCHE 1

DESIGNAZIONI

Presidente della L.N.D. Cosimo Sibilia

Vice Presidente Vicario della L.N.D. Ettore Pellizzari

Vice Presidente della L.N.D. – Area Nord Antonello Cattelan

Consigliere Federale della L.N.D. – Area Nord Florio Zanon

Consigliere Federale Nazionale della L.N.D. Stella Frascà

Consigliere Federale Nazionale della L.N.D. Daniele Ortolano

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Gabriele Pecile Felicio De Luca Andrea Pedetta

Delegati Assembleari Effettivo e supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica area nord

Pagin Sofia

Lorenzo Barbon