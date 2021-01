Sci Alpino – Marta Bassino è seconda a Sankt Anton: “Che bello, non me l’aspettavo!”

Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito) ormai è entrata in un’altra dimensione, quella della polivalente completa: lo ha dimostrato ancora una volta nel Super-G di Sankt Anton che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo sulla pista austriaca.

La gara è stata dominata dalla ticinese Lara Gut-Behrami (Sporting Gottardo) che, quando è in giornata, conosce poche rivali e avrebbe potuto chiudere con un vantaggio molto più ampio senza un grave errore nel finale.

In ogni caso il tempo di 1’,17”,82/100 le è bastato per tornare al successo, ma alle sue spalle c’è la venticinquenne campionessa cuneese, staccata di soli 16/100, con l’altra svizzera Corinne Suter (Ski Club Schwyz) terza a 20/100.

Marta Bassino ha così commentato il quattordicesimo podio della sua carriera in Coppa del

Mondo: “Sono veramente contenta della mia prova e non me l’aspettavo, perché ho fatto un errore prima dello schuss dell’Ice Fall. Era un tracciato insidioso e bisognava saper fare le curve, perché anche l’ultimo pezzo era più simile ad un gigantone. Non bisognava avere

troppo rispetto per questa pista e io sono contenta di esserci riuscita. Ho imparato negli anni che gli errori ci stanno e non bisogna farsi schiacciare, ma rimanere serene, perché poi arrivano giornate come questa in cui tutte commettono errori. Questo è il mio primo podio da zia, quindi un bacione a casa”.

