90ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: ieri sera la presentazione ufficiale (VIDEO e FOTO)

Il suggestivo anfiteatro Horszowski di Monforte d’Alba, ieri sera, è stato il “palcoscenico” per la presentazione dell’edizione numero 90 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Tanti e importanti i relatori, coordinati dalla PR Manuela Fissore, che hanno preso la parola: Livio Genesio, sindaco di Monforte d’Alba; il presidente e il vice della Regione Piemonte, Alberto Cirio e Fabio Carosso; Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC; Carlo Bo, sindaco di Alba; Luigi Barbero, presidente dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato e Roero; Antonio Degiacomi, presidente del Centro nazionale studi Tartufo e Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera.

Dal 10 ottobre all’8 dicembre, saranno nove le settimane di apertura al pubblico della manifestazione dedicata al pregiato “oro bianco”. Il filo conduttore dell’edizione 2020 sarà “Il Mondo”. Nel corso dei 90 anni di storia della Fiera, il Tuber magnatum Pico è arrivato sulle migliori tavole mondiali.

In un’edizione che sarà, ovviamente, caratterizzata da contingentamento e massima sicurezza per garantire un pieno svolgimento e rispettare le regole per l’emergenza sanitaria in corso, ecco gli appuntamenti in agenda: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e la rassegna Albaqualità, nel cortile della Maddalena; l’Alba Truffle Show, nella sala Beppe Fenoglio – Cortile della Maddalena; Il Salotto dei Gusti e dei Profumi; l’Alba Truffle Bimbi, al Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”; domenica 8 novembre, l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba; il Palio degli Asini, intorno al Duomo di Alba e a porte chiuse, con la trasmissione della corsa in live streaming; il Castello di Roddi diviene la sede del “Truffle Hub” e sede dell’Alba Digital Truffle Lab: un’esperienza digitale che, attraverso i Giudici del Tartufo del Centro Nazionale Studi Tartufo, accompagnerà alla scoperta del fungo più pregiato del mondo. Langhe Digital Wine Lab, degustazioni digitali guidate alla scoperta dei grandi vini del Piemonte.