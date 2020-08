Prima Categoria: Luca Fenoglio, altro colpo per il Bisalta

Nel giorno della presentazione ufficiale della Prima Squadra 2020-21 il Bisalta ha ufficializzato l’ultimo colpo di mercato per la Prima Categoria. Alla corte di mister Corrado Santini arriva infatti Luca Fenoglio: difensore classe 1996, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Torino fino ai Giovanissimi nazionali, ha completato il percorso giovanile al Cuneo 1905 e successivamente al Savona giocando negli Allievi e nella Beretti Nazionale.

Dal Savona il passaggio in Serie D al Vado ligure, poi 6 mesi in Calabria sempre in serie D con mister Nappi (ex calciatore di serie A e suo mister al Savona); in seguito Sanremese (con la quale vince anche la Coppa Italia) ed il ritorno in Piemonte a Fossano in Eccellenza.

Successivamente l’esperienza in Promozione alla Cairese, vincendo il campionato per tornare l’anno successivo in Eccellenza alla Benarzole. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Bragno, in Promozione, fino alla sosta per il lockdown.