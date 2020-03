Volley: Coronavirus permettendo, A1 e A2 pronte a tornare! Ecco le gare in programma da domani

I primi recuperi delle giornate non disputate e poi la ripresa dei Campionati nel weekend. Dopo più di 10 giorni di stop all’attività sportiva, disposta dalle autorità sanitarie e politiche a causa dell’epidemia di COVID-19, torna a partire da giovedì 5 marzo la pallavolo rosa di vertice. Il tutto, al netto di un possibile ulteriore rinvio, paventato nelle ultime ore, di tutta l’attività sportiva italiana.

La prima partita in programma sarà il recupero della gara valida per la 3^ giornata della Pool Salvezza tra Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Green Warriors Sassuolo, che si disputerà appunto giovedì alle ore 18.00 a porte chiuse, provvedimento valido per tutte le gare, almeno fino a domenica 8 marzo, in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Nessuna limitazione, al contrario, per il match tra Igor Gorgonzola Novara e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, recupero della 7^ giornata di ritorno di Serie A1, previsto a porte aperte per venerdì 6 marzo alle ore 20.30.

Nel weekend, poi, i turni di Campionato già previsti da calendario.

Di seguito il programma completo (in corsivo le partite che si disputeranno a porte chiuse):

POOL SALVEZZA A2 – 3^ GIORNATA

Giovedì 5 marzo, ore 18.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Green Warriors Sassuolo

REGULAR SEASON A1 – 20^ GIORNATA

Venerdì 6 marzo, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

23^ GIORNATA

Sabato 7 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 8 marzo, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Zanetti Bergamo – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Lardini Filottrano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 8 marzo, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia

POOL PROMOZIONE A2 – 5^ GIORNATA

Domenica 8 marzo, ore 16.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Domenica 8 marzo, ore 17.00

LPM BAM Mondovì – Volley Soverato

Itas Città Fiera Martignacco – Barricalla Cus Torino

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Omag S.G. Marignano – Delta Informatica Trentino

POOL SALVEZZA A2

Sabato 7 marzo, ore 18.00

Roana CBF H.R. Macerata – Club Italia Crai

Domenica 8 marzo, ore 17.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cda Talmassons

Sigel Marsala – Cuore di Mamma Cutrofiano

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Green Warriors Sassuolo

P2P Smilers Baronissi – Exacer Montale