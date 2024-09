Dopo il successo dello scorso anno, domenica 29 settembre il Castello Museo di

Rocca de’ Baldi torna a proporre una visita multisensoriale curata dal

dott.Federico Bronzin. Protagonista di questa esperienza sarà il cacao. Amato e

prezioso alimento presente tra le spese della famiglia Morozzo gestite

direttamente dal Marchese, verrà raccontato dalle sue origini, passando per la

storia, fino ai giorni nostri. L’esperienza si concluderà con una piccola

degustazione, che non sarà un semplice “mangiare”, bensì un “ascoltare” il

prodotto, ma, soprattutto, sé stessi. Federico Bronzin, chinesiologo con master

in nutrizione applicata al movimento, ama sorprendere con un approccio

singolare che ben si adatta alla particolare atmosfera del Castello di Rocca de’

Baldi.

Domenica 29 settembre il Parco del Castello ospiterà anche la Giornata della

Biodiversità Agraria organizzata dal Comizio Agrario di Mondovì. Dalle 9:30 alle

18 si terrà la “Mostra scambio – Festa della Talea. Piante alimentari,

aromatiche ed ortive” a cura dell’ADIPA Piemonte. Ad arricchire la giornata i

volontari del Museo con oggettistica vintage e gadget, la Pro Loco

Roccadebaldese, la Società Studi Storici Archeologici della Provincia di Cuneo

con le proprie pubblicazioni, l’Associazione Nigella e gli “Sgasà”.

I Volontari dell’Arte apriranno per l’occasione la Parrocchiale di San Marco.

Ricordiamo che l’ultimo appuntamento con le visite “Istantanee di Storia” sarà

domenica 20 ottobre con “I Morozzo e il borgo di Rocca de’ Baldi”. Per

l’occasione sarà eccezionalmente aperto il Museo Militare di Rocca de’ Baldi.

Per informazioni: Castello Museo di Rocca de’ Baldi https://museodoro.org/

Per prenotazioni:

On line : https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – [email protected] – domenica Museo di Rocca de’ Baldi: sms e whatsapp 351 9568945

Visite:

ore 14:45 (solo visita)

Intero 5,00 E – Ridotto 2,50 – Gratuito possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatore ore 16:00 (visita + esperienza multisensoriale)

Intero 10,00 E – Ridotto 7,50 – Ridotto 5,00 E possessori di Abbonamento Musei Piemonte,

residenti – Gratuito bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatore

Parrocchiale di S. Marco: apertura ore 15:00-18:00