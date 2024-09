Formazione sul marketing digitale per le imprese commerciali del Distretto “Terre del Monviso”

Nel mese di ottobre prende avvio il programma formativo dedicato agli operatori del commercio del territorio saluzzese e delle valli Varaita, Po e Bronda, nell’ambito del progetto strategico del Distretto Diffuso del Commercio “Terre del Monviso”. Il percorso formativo, completamente gratuito, si concentra su tematiche di alfabetizzazione digitale, con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze manifestate dai commercianti del territorio. Attraverso seminari online, ospitati sulla piattaforma Zoom, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il tema “Marketing digitale: scenari e opportunità”. Per iscriversi, è possibile contattare Ascomforma, l’agenzia formativa di Confcommercio Cuneo, responsabile della programmazione, al numero di telefono 0171.604133 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

Il corso offre una panoramica pratica e completa su come posizionare efficacemente la propria attività commerciale sul mercato online, con un focus sull’uso professionale dei social media. Fornisce strumenti concreti, facilmente applicabili in un contesto aziendale, che permetteranno di migliorare la presenza online delle imprese. Tra i principali temi trattati, ci sono i fondamenti della comunicazione digitale, gli strumenti del digital marketing, la gestione dei social media e il loro impatto sul web marketing. Le lezioni si articolano in due cicli distinti, ciascuno composto da nove incontri della durata di due ore. Il primo ciclo inizia giovedì 3 ottobre e prosegue giovedì 10 ottobre, giovedì 7 e mercoledì 27 novembre, mercoledì 11 dicembre, giovedì 9 e lunedì 20 gennaio, giovedì 6 e 20 febbraio, con lezioni programmate dalle 13.30 alle 15.30. Il secondo ciclo prende il via lunedì 14 ottobre e continua giovedì 24 ottobre, mercoledì 13 e martedì 19 novembre, giovedì 19 dicembre, lunedì 13 e giovedì 16 gennaio, lunedì 3 e 10 febbraio, con orari variabili nelle fasce della pausa pranzo o del primo pomeriggio.

«Fin dall’inizio della progettazione delle attività del Distretto del Commercio “Terre del Monviso”, abbiamo pensato a momenti formativi per i commercianti – dichiarano i membri della Cabina di Regia – perché siamo fermamente convinti che l’aggiornamento continuo e l’acquisizione di nuove competenze rappresentino una strategia cruciale per affrontare le sfide della vendita contemporanea. Molti esercenti ci hanno incoraggiato a proporre iniziative di questo genere, confermando il bisogno di innovarsi».

I corsi fanno parte del progetto strategico del Distretto diffuso del Commercio “Terre del Monviso” per la programmazione delle annualità 2023-2025 e sono finanziati dalla Regione Piemonte, che ha erogato un contributo pari all’80% del totale degli interventi del progetto strategico stesso, nel quale erano compresi anche i 150.000 euro destinati con il bando per le imprese del territorio che si è chiuso lo scorso maggio e i lavori di riqualificazione urbana nel Comune di Pagno.