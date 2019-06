Campionati Serie A 2019-20: presentate le domande di iscrizione

Si sono chiusi oggi, venerdì 28 giugno, alle ore 12.00, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2019-20. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati – i Club hanno inoltrato le domande attraverso una piattaforma online – sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile le richieste di iscrizione dalle seguenti Società:

Serie A1 Femminile

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Agil Volley Novara

• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Azzurra Volley San Casciano (FI)

• Cuneo Granda Volley

• Volley Bergamo

• Volley Millenium Brescia

• Polisportiva Filottrano Pallavolo (AN)

• Wealth Planet Perugia Volley

• Volalto 2.0 Caserta

Ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle società di riserva per il ripescaggio in Serie A1:

• Chieri 76 Volleyball (TO)

Serie A2 Femminile

• Chieri 76 Volleyball (TO)

• Club Italia

• Trentino Rosa (TN)

• Cus Collegno Volley (TO)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Volley Soverato (CZ)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Olimpia Teodora Ravenna

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

• Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Helvia Recina Volley Macerata

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Volley Talmassons (UD)

• Pallavolo Montale (MO)

• Marsala Volley (TP) richiedente titolo da Giò Volley Aprilia

Hanno presentato richiesta di iscrizione nella lista delle società di riserva per il ripescaggio in Serie A2:

• Volley Group Roma

• Hermaea Volley Olbia

E’ inoltre giunta alle ore 12.00 di quest’oggi domanda di ripescaggio da parte della Società Volley Offanengo 2011, la cui legittimità sarà valutata nei prossimi giorni.

La Commissione di Ammissione ai Campionati comincerà lunedì 1 luglio i lavori di verifica. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2019/20 entro e non oltre il 15/07/2019.

Il planning della stagione 2019-20

L’Assemblea del Club di Serie A, che si è riunita quest’oggi a Milano, ha definito i principi del calendario della prossima stagione.

Serie A1: il Campionato inizierà nel weekend del 12-13 ottobre e si concluderà con finale dei Play Off in gara unica nel weekend del 9-10 maggio. La scelta della finale unica si è resa necessaria alla luce del calendario internazionale nella stagione che precede le Olimpiadi. Ai Play Off si qualificheranno le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season, con le prime 4 direttamente ai quarti di finale e le squadre dalla 5^ alla 12^ posizione impegnate in un turno di ottavi di finale. Il Campionato si fermerà tra il 27 dicembre e il 12 gennaio per la disputa dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi.

Serie A2: confermata la formula della scorsa stagione con la fase a gironi seguita dalla Pool Promozione/Retrocessione (con l’unica differenza che le squadre porteranno nella seconda fase tutti i punti conquistati nella prima). La vincente della Pool Promozione sarà promossa direttamente in A1, mentre ai Play Off Promozione accederanno le squadre della Pool Promozione classificate tra il 2° e l’8° posto e la vincente della Pool Retrocessione.