Fossano: presentata Expoflora, l’iniziativa ortoflorovivaistica che porta i colori della primavera

Ritorna anche quest’anno Expoflora, la grande mostra mercato ortoflorovivaistica posta nei pressi del parco cittadino e lungo viale Alpi, è uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini fossanesi, si svolgerà l’11 e il 12 Maggio, ieri a presentarlo nella sala rossa del Comune di Fossano il vice sindaco Vincenzo Paglialonga, l’assessore all’agricolura Cristina Ballario e il consigliere revisore del “premio castello degli Acaja” Francesco Del Gaudio.

Iniziativa che ruota all’interno di una forte sinergia tra il Comune di Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano, ieri rappresentata dal presidente Antonio Miglio e le associazioni che ne hanno preso parte andando a coinvolgere uno dei settori più sviluppati nella realtà territoriale circostante, quello agricolo: «è una manifestazione che ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie ad una serie di collaborazioni, quest’anno dato che il 30% degli espositori verranno da fuori provincia siamo nelle condizione giuridiche per poter chiedere dal prossimo anno il riconoscimento di considerare questa manifestazione, un evento di rilievo regionale» spiega Vincenzo Paglialonga.

«Il nostro territorio ha una vocazione agricola ma non solo, ha anche una vocazione di eccellenze e quando si riescono a mettersi insieme si creano momenti importanti per la città che non dobbiamo solo mantenerli ma anche valorizzarli» afferma Cristina Ballario.

Collaborazione consolidata quella con la condotta locale Slow Food il quale per questa nuova edizione ha confermato lo show cooking diretto da Simone Peirano che riproporrà la ricetta del pesto a mortaio risalente all’800. Sarà possibile far provare ai visitatori a mettere in atto quei procedimenti necessari per ottenere un buon pesto, verrà poi regalato a tutti coloro che parteciperanno il proprio sugo prodotto durante il laboratorio. Sarà presente anche il Comune di Andora con degustazioni di olio D.O.P dell’oliva taggiasca e con la cipolla detta “belendina” di 2 kg che verrà servita caramellata accompagnata da una toma stagionata. Oltre alle già affermate attività proposte degli anni scorsi vi è l’aggiunta di un orto didattico in corrispondenza del loro stand, un’occasione didattica per i più piccoli che avranno la possibilità giocare con la terra e portarsi a casa una piantina come ricordo.

Al fianco di Slow Food partecipa alla manifestazione la Coldiretti che espone 15 aziende sotto il marchio di Campagna Amica offrendo la possibilità di degustare e acquistare prodotti interamente a KM 0 «Siamo sempre lieti di far parte di queste manifestazioni perché sono alla base del pensiero che la Coldiretti sta portando avanti da parecchi anni ovvero quello di valorizzare il nostro territorio» spiega Corrado Bertello.

Insieme ad “Expoflora” torna il “premio castello degli Acaja”, il raduno di macchine d’epoca che quest’anno giunge alla decima edizione e che conta più di un centinaio di autovetture di cui una trentina risalenti all’anteguerra, 75 agli anni ’50-’60 e una decina che hanno gareggiato nei rally degli anni ‘70. Sono circa trecento le persone coinvolte in equipaggi provenienti non solo dalle regioni italiane di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna ma anche da paesi esteri come la Francia, Germania, Svizzera e Svezia. L’evento si svolgerà nelle due giornate, per il decennale della manifestazione si è ampliata l’offerta culturale proponendo un incontro nella sala polivalente del castello degli Acaja con due grandi firme nel panorama del design automobilistico: Enrico Fumia e Roberto Giolito, nomi che hanno lavorato tra le più grandi case automobilistiche, i due esperti si confronteranno sul tema “Auto d’epoca: imitazione o ispirazione”. Il programma prevede nella giornata di Sabato itinerari nel Roero con partenza dal centro storico di Cherasco, fino ad arrivare al castello di Govone correlato di visita e pranzo all’interno, si proseguirà poi con l’attraversamento di Alba per presentare le autovetture davanti al duomo. Il ritorno nella città di Fossano è previsto per la sera dove ad accogliere i partecipanti ci sarà la consueta cena di gala animata da alcuni filmati proiettati sulla facciata del castello degli Acaja.

Domenica 12 Aprile le macchine d’epoca percorreranno un percorso indirizzato verso il territorio langarolo toccando le città di Barolo, Monforte, Dogliani, Clavesana per poi raggiungere la celebre cappella di S.Fiorenzo. La giornata si concluderà con il ritorno a Fossano per l’esposizione delle auto in Piazza Castello, alla quale seguirà la premiazione degli equipaggi secondo i voti espressi esclusivamente dai partecipanti. «Per fare qualche accenno al turismo e alle ricadute economiche siamo contenti di dire che quest’anno avremo 250 pernottamenti rispetto ai 160 dell’anno scorso, assicureremo 900 coperti a confronto dei precedenti 750, il 96% dei partecipanti i ferma a Fossano due o tre giorni» Illustra Francesco Del Gaudio Un altro traguardo in occasione del decimo compleanno del “Premio castello degli Acaja” è la pubblicazione di un libro, che verrà presentato venerdì 10 Maggio, contenente i ricordi più vivi di questi anni attraverso la filosofia del premio, i luoghi visitati e le auto succedute nel tempo. Un progetto realizzato a più mani, i testi sono curati dal presidente Renato Pettiti, didascalie e realizzazione grafica da Remigio Camilla, la parte iconografica documentale è stata affidata a Francesco Del Gaudio e l’organizzazione produttiva ad Andrea Miglio.

La piazza del castello fossanese sarà la sede che ospiterà non solo il passato con le auto d’epoca ma anche il futuro rappresentato dalle macchine E-Mobility ad impianto elettrico, a spiegare il progetto il professore dell’istituto Vallauri Claudio Cavallotto: «Abbiamo iniziato l’anno scorso quasi come una scommessa, la tradizione dell’istituto Vallauri è quella di sperimentare delle sfide nuove per il futuro, questa lo è, abbiamo quindi iniziato uno studio sulla gestione dell’energia a 360 gradi per vedere quanto fosse interessante per il pubblico fossanese. Siamo partiti con l’idea che non vogliamo fare una fiera ma abbiamo aperto degli spazi a coloro che vogliono mettere a disposizione questa nuova tecnologia automobilistica a chi è interessato a provarla, quest’anno avremmo un’esposizione che copre tutti i veicoli full electric presenti sul mercato» Non mancano le novità, nella mattinata di Sabato 11 Maggio è programmato un incontro presso l’aula magna dell’istituto Vallauri per interrogarsi sull’effettiva utilità di un corso sulla gestione dell’energia, essendo rimasto l’unico sul territorio in provincia di Cuneo, saranno presenti le associazioni di categoria per esporre quali competenze sono necessarie per il mercato del futuro. Un’altra iniziativa che trova spazio è quella della “Fossano Curiosa”, tratte di una ventina di minuti a bordo di biciclette a pedalata assistita tra le vie di Fossano, alla scoperta di quei luoghi non previsti nei classici percorsi turistici.

A tal proposito il vicesindaco Vincenzo Paglialonga ha informato il pubblico presente in sala che «Da Lunedì il comune ritirerà la prima macchina elettrica e nei giorni a seguire verrà istallata la prima colonnina per il rifornimento elettrico»

“Expoflora” abbraccia anche il mondo giovanile sostenendo anche quest’anno “Open Night”, un’iniziativa che nella serata di Sabato 11 Maggio si snoderà non solo nella via principale ma anche nella zona pedonale, ultimata da poco, per dare spazio a tutti i giovani che possiedono un talento e vogliono farlo conoscere. Cristina Paschetta e Beatrice Cogliandro e Davide Greco hanno preso parola alla conferenza di presentazione raccontando gli “Open” nuovi che affiancheranno quelli già esistenti e in cui si stanzieranno progetti creativi appena nati o che hanno riportato aggiornamenti nel tempo: OPEN LIVE: collocato in Piazza Luigi Bima dove si potrà ascoltare musica dal vivo, e in Piazza XXVII Marzo destinata ai generi musicali Rap/Hip Hop. OPEN ARTS: esposizione e pittura dal vivo coinvolgendo anche bambini che potranno portare dei loro disegni che verranno poi rifatti dagli artisti presenti secondo le proprie tecniche OPER HARP: spazio riservato per gli amanti dell’arpa OPEN MOON: racchiuso nella zona benessere della persona dove due giovani ostetriche accoglieranno gli interessati per dialogare sui temi della femminilità e dell’allattamento OPEN AFRICA: nato dall’esigenza di far conoscere paesi e culture africane all’interno dello spazio “5000 km più a sud” (che rappresenza anche la distanza dalla città di Fossano al punto più a sud del continente africano) OPEN SNAPSHOT: darà la possibilità di immortalare i volti che parteciperanno all’iniziativa attraverso Polaroid OPEN POMLAB: Offre uno spazio espositivo dentro il quale verrà ricreata la mostra “INleONardo” a cura del POMLab OPEN MOSAICO: generato dalla collaborazione con il centro diurno “Il Mosaico” che per i loro 25 anni di attività allestiranno una mostra fotografica a cura di Paolo Barge OPEN SHOPPING: a cui prenderanno parte le attività commerciali aperte la sera del 11 Maggio OPEN BUSKERS: coinvolgono musicisti di strada che suoneranno lungo tutto lo spazio dell’evento

Per conoscere il programma completo consultare il sito: www.visitfossano.it