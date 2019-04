Domani Cuneo-Santa Croce, biancoblu a caccia della “bella”. Coach Serniotti: “Differenza minima fra le due squadre”

Dopo la sconfitta 3-1 in terra toscana, la BAM Acqua S.Bernardo vuole tenere vive le speranze di salvezza ospitando domani, mercoledì 10 aprile (ore 20.30) al “Pala Ubi Banca” la Kemas Lamipel Santa Croce per Gara-2 dei Playoff di A2. Biancoblu costretti a vincere per portare la serie alla “bella” e che proveranno a sfruttare il fattore campo per sognare ancora: “Vogliamo vincere per tornare a Santa Croce e giocarci Gara-3: abbiamo visto che le differenze fra le due squadre sono minime e nella gara di andata loro sono stati più bravi di noi nei finali di set. – così coach Serniotti – Domani abbiamo il vantaggio di giocare in casa, sperando di avere un buon pubblico nonostante la concomitanza della partita della Juventus in tv, che venga tanta gente a sostenerci: ci stiamo preparando al meglio per fare una buona gara“.