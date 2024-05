A Racconigi la cerimonia di chiusura dell’Università per le Tre Età

Venerdì 31 maggio, alle ore 20:45, la Soms di Racconigi ospiterà la cerimonia di chiusura dell’Università per le Tre Età. Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo “Scapigliatura. Letture teatrali di racconti brevi”, a cura di Progetto Cantoregi, con la collaborazione di “I conservatori in Piemonte, Toret, Artist Tre Sei Zero”, e per la regia di Elide Giordanengo. Alla chitarra Alessandro Ciusani.

“L’evento è ispirato alla corrente letteraria della Scapigliatura, un movimento nato a Milano tra il 1860 e il 1870, da parte di un gruppo di scrittori e di artisti uniti nella volontà di difendere l’autonomia dell’arte, di richiamarla a una più spontanea immediatezza d’espressione, ispirandosi ai bohemiennes e anticonformisti artisti parigini”, fanno sapere gli organizzatori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.