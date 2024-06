L’estate a Serralunga d’Alba non è solo magia tra i vigneti, passeggiate e degustazioni. Per gli amanti dell’avventura e dellesorprese, sabato 6 luglio il celebre maniero aprirà infatti le sue porte a “Castello segreto“, un’esperienza serale alla scoperta degli angoli più nascosti e suggestivi dell’edificiomedievale, solitamente esclusi dal percorso di visita.

I visitatori si avventureranno lungo le scale della torre quadrata per ammirare la luce del tramonto dal punto più alto e panoramico del castello. Poi, scenderanno attraverso la torre rotonda fino alle antiche cantine, dove un incontro ravvicinato con il pozzo rasoio lascerà tutti senza fiato. Per un’immersione totale nello spazio e nel tempo, ogni partecipante sarà dotato di un caschetto da esploratore.

“Castello segreto” è un’occasione imperdibile per scoprire un lato inedito del castello e per vivere un’avventura indimenticabile didattica e ludica. L’evento è adatto a tutti gli amanti del mistero e della storia(consigliata un’età minima di 12 anni).L’appuntamento è per le 18.30, orario di chiusura del castello.Prenotazione obbligatoria (massimo 18 persone, costo 12 euro, tariffa unica). Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected].

Il Castello di Serralunga è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation.