A Crissolo la terza edizione del premio “Architetto Renato Maurino”, con la mostra dei progetti del Politecnico di Torino

Domenica 23 giugno 2024 alle ore 17 si inaugura a Crissolo, nella Sala delle Guide, la mostra dei progetti degli studenti del Politecnico di Torino che hanno partecipato all’atelier di architettura “I Villaggi alpinistici” nell’anno accademico 2023-24, dedicato al recupero e alla rifunzionalizzazione di alcuni edifici di Crissolo e alla riprogettazione di alcuni spazi pubblici del paese. L’atelier ha proseguito il lavoro iniziato a Crissolo nel 2022 per rafforzare l’ingresso, avvenuto nel giugno del 2023, del Comune nel circuito dei “Villaggi degli alpinisti”, che riunisce località di montagna dal particolare pregio e interesse selezionate dai Club Alpini austriaco, svizzero, tedesco, sloveno e italiano e che promuove lo sviluppo sostenibile dell’intera area alpina.

L’inaugurazione dell’esposizione, organizzata dall’Associazione “Architetto Renato Maurino” e dal Comune di Crissolo in collaborazione con il Politecnico di Torino e con il patrocinio di CAI Piemonte, UNCEM – Delegazione Piemontese, Terres Monviso, Parco del Monviso, Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB Unesco, Unione Montana Comuni del Monviso, Consorzio BIM del Po, Città di Saluzzo, Chambra d’Oc, Espaci Occitan e Pro Natura Cuneo, si tiene in concomitanza con la Festa Regionale del Sentiero Italia CAI, organizzata dal Club Alpino Italiano – Sede regionale del Piemonte, e dal Comune di Crissolo. In mostra una selezione delle tavole dei progetti presentati, visitabile liberamente tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 fino alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà dalle ore 15 di sabato 29 giugno e alla quale interverrà anche Fredo Valla con un discorso in memoria di Renato Maurino intitolato “Ricordo di un’amicizia”. Daniele Regis ricorderà il magistero di Renato Maurino e la sua influenza nella costruzione di una “Scuola cuneese di architettura”. Nella giornata della premiazione si svolgerà anche una visita guidata gratuita allo studio dell’architetto Maurino a Ostana, alle ore 10.30 e su prenotazione al numero di telefono 347.0900309.

Sono dieci i progetti presentati, frutto del lavoro di 39 studenti e sviluppati dalla scala territoriale e urbanistica fino a quella architettonica e di dettaglio: tra di essi verranno scelti i tre più meritevoli con riferimento ai temi dell’architettura e del paesaggio nella promozione del recupero edilizio e dello sviluppo delle aree montane, che si aggiudicheranno altrettante borse di studio messe a disposizione dall’associazione “Architetto Renato Maurino” nell’ambito della terza edizione dell’omonimo premio, la seconda legata all’atelier di architettura “I Villaggi alpinistici”.

Tutti i progetti saranno valutati da una commissione giudicatrice, composta da importanti personalità del mondo della montagna, liberi professionisti e membri dell’amministrazione comunale di Crissolo e dell’Associazione “Architetto Renato Maurino”, che attribuirà due premi di 200 euro ai progetti ritenuti più meritevoli. Un terzo premio di 200 euro sarà attribuito al progetto che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dalla popolazione locale e dai visitatori della mostra. Un ulteriore premio del valore di 200 euro verrà assegnato dall’associazione Pro Natura Cuneo, che sostiene questa iniziativa: il riconoscimento verrà attribuito al progetto che più degli altri avrà saputo interpretare in modo interessante e innovativo i principi cardine di Pro Natura in tema di ambiente e rapporto tra esseri umani e natura.

L’atelier interdisciplinare “I Villaggi alpinistici”, coordinato dal prof. Daniele Regis con le prof.sse Daniela Ciaffi e Federica Corrado è condotto con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Crissolo che ha dato un suo parere in termini di opportunità e di potenziale interesse su ciascuna delle linee progettuali, si è concentrato su temi chiave per l’architettura alpina quali il carattere e l’immagine dei borghi, la qualità del recupero e delle nuove costruzioni, l’agricoltura di montagna, i manufatti e le filiere alpine, la ricettività e la mobilità sostenibile, nella prefigurazione di uno sviluppo armonico, identitario e sostenibile della regione alpina. L’atelier è organizzato nell’ambito del corso di Laurea magistrale in “Architettura per la sostenibilità” del Politecnico di Torino.

La commissione giudicatrice della terza edizione del “Premio Architetto Renato Maurino” è composta da Luca Gibello, direttore del “Giornale dell’Architettura”, dal regista Fredo Valla, da Giacomo Benedetti, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano, da Paolo Bovo architetto, collega e amico di Renato Maurino, da Francesca Cosmai dell’Associazione Renato Maurino e da Massimo Ombrello, assessore del Comune di Crissolo.