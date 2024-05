Cuneo è argento regionale Under 17

Una vittoria netta la Semifinale regionale, giocata la mattina di domenica 5 maggio al Palazzetto di Via Fea a Chieri dalla Lab Travel Cuneo Rossa Under 17 contro i coetanei di Novi Ligure, grazie alla quale i cuneesi sono passati alla Finale 1°-2° posto del pomeriggio.

In Finale lo scontro è stato contro il Volley Parella Torino, ripercorrendo le sorti dello scorso anno. A differenza della stagione passata i cuneesi sono riusciti a strappare un set ai torinesi, che tuttavia hanno confermato il Titolo Regionale U17 e accederanno alle Qualificazioni Nazionali.

Un argento importante per la squadra di coach Barbiero che sta disputando anche i Play Off di Serie D come squadra di gran lunga sotto la media come età ed esperienza.

La premiazione si è tenuta al PalaFenera di Chieri al termine delle due Finali (maschile e femminile) che hanno assegnato il Titolo Regionale U17 maschile al Volley Parella Torino e U16 femminile a Club76 Playasti. I biancoblù hanno ricevuto la medaglia d’argento, la coppa e le magliette da parte della Fipav Piemonte.

Lab Travel Cuneo Rossa: Carlo Ballari, Alberto Costanzo, Luigi Matteo Dalmasso, Leonardo Drocco, Giovanni Girardi (L1), Federico Giraudo, Fabrizio Marino (K), Andrea Masoero, Elia Miglietti (L2), Alberto Pellegrino, Emanuele Sgura, Andrea Cosimo Vacca, Michele Verra.

I Allenatore: Mario Barbiero

II Allenatore: Gianpiero Tassone

