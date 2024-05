Bocce, nel volo Auxilium Saluzzo batte Buttrio nell’andata play off della Serie A femminile

Il settore giovanile e quello rosa regalano grande soddisfazioni in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pietro Fornetti. Per la specialità volo, nella Serie A femminile, nella partita di andata di semifinale dei play off scudetto la formazione di Paolo Costa ha superato per 14 a 10 il Buttrio. In svantaggio sul 6 a 10 al termine del secondo turno di casa, le giocatrici dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, sono riuscite a ribaltare il parziale vincendo tutte le ultime quattro prove in programma. Partita di ritorno, in Friuli, domenica 19 maggio.

Per il settore giovanile, nella prima prova del Circuito Prestige under 18 che si è tenuto a Noventa di Piave, il club saluzzese ha piazzato ben tre atleti sul podio. Vincitore della kermesse giovanile Francesco Costa che ha battuto per 11 a 2 in finale il compagno squadra Matteo Macario. Terzo posto per un altro giocatore targato Auxilium, Alessio Cagliero con Diego Verganti della Perosina.

A Savigliano, presso la Sbs, nella gara iniziata il 1 maggio e conclusa il 4, secondo posto per la quadretta saluzzese con Livio Cavallo(che ha sostituito nella finale Francesco Costa),Paolo Demarchi, Marco Cravero e Nicolò Buniva.

Nella serie A maschile, sconfitta per 8 a 16 in casa contro il Gaglianico Botalla di Biella nell’ultimo appuntamento casalingo della A maschile; dopo lo stop per i mondiali, la formazione di Marco Cravero giocherà sabato 18 maggio, in trasferta contro il Nus. Nella specialità petanque, nella A, successo per 16 a 6 del team di Rei contro Valle Maira Dronero; sabato 11 maggio incontro casalingo contro Costigliolese. Domenica 12 maggio, nel campionato juniores l’Auxilium Saluzzo giocherà a Centallo, contro Vignolo e San Giacomo di Imperia.