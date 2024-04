Il 18 aprile Los Tres Amigos alla Fondazione Ferrero con uno spettacolo benefico

Il 18 aprile alle ore 21, presso la Fondazione Ferrero in Via Vivaro 49 ad Alba, si terrà un evento straordinario che promette di incantare gli spettatori con un viaggio attraverso le emozioni dei più celebri musical. Organizzato da Los Tres Amigos con il supporto dalla Società Ginnastica Alba ASD, in collaborazione con A-Fidati, Associazione Famigliari Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione Cuneo, lo spettacolo sarà un’esperienza unica che unisce musica, danza, e parole per una causa nobile.

“Los Tres Amigos”, un gruppo di talentuosi artisti, sarà al centro di questo evento. Alberto Troia, rinomato cantastorie, guiderà il pubblico attraverso il racconto delle storie intramontabili dei musical più amati. Accanto a lui, le voci incantevoli di Monica Veglio e Andrea Stirano trasporteranno gli spettatori in un mondo di emozioni e melodie. Marco Stirano, virtuoso del pianoforte, accompagnerà magistralmente ogni nota, mentre Enrico Farinasso illuminerà lo spettacolo con luci suggestive e immagini coinvolgenti, il tutto con i suoni Maurizio Stirano. Lo spettacolo promette di far rivivere al pubblico le emozioni più intense dei musical più celebri. Attraverso una combinazione magistrale di musiche coinvolgenti, passi di danza avvincenti e parole toccanti, gli spettatori saranno trasportati in un universo di sentimenti e passioni.

Ma non è solo uno spettacolo emozionante: è anche un’opportunità per fare del bene. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione A-Fidati, che si impegna a sostenere e assistere le persone e le famiglie affette da disturbi dell’alimentazione e della nutrizione nella provincia di Cuneo. Attraverso questa iniziativa, gli organizzatori sperano di sensibilizzare il pubblico su questa importante questione e offrire il loro sostegno a coloro che ne hanno bisogno.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera, rendendo l’evento accessibile a tutti. È un invito aperto a chiunque desideri condividere un’esperienza straordinaria e contribuire a una causa meritevole. Ogni donazione, grande o piccola, sarà preziosa per sostenere il lavoro di A-Fidati e garantire che possano continuare a offrire il loro prezioso sostegno alle persone in difficoltà.

In un momento in cui il mondo ha bisogno di più solidarietà e connessione umana, eventi come questo rappresentano un’opportunità unica per unire le persone attraverso la bellezza dell’arte e della generosità. “Los Tres Amigos” promettono uno spettacolo indimenticabile che tocca il cuore e l’anima, mentre sostengono una causa nobile e importante. Segnatevi la data – il 18 aprile – e unitevi a noi per un’esperienza che non dimenticherete mai.