Calcio a 5 Serie A2 Élite: bottino pieno per l’Elledì contro Pistoia

Al PalaCarrara, l’Elledì FC si schiera in campo con Lamberti, Sandri, Gallo, Oanea e Cerbone; i padroni di casa (tecnicamente in trasferta per l’inversione di campo dell’andata) partono con Panattoni, Melani, Galindo, Pelè e Frosini.

Il Futsal Pistoia comincia meglio e, dopo due buone occasioni, si porta in vantaggio con Melano (1-0). La risposta dei piemontesi non spaventa i toscani che raddoppiano con Galindo (2-0). Lo staff tecnico giallo-nero é costretto a spendere il time-out. Il minuto di sospensione fa bene al team di Giuliano che cambia marcia e va a segno con Cerbone e Sandri (2-2). È ancora il tandem italiano a griffare la porta difesa da Panattoni e, in una manciata di minuti, la rimonta è completata sul 2-4. Nelle ultime battute della prima frazione, gli arancioni ci provano, ma Lamberti compie una doppia parata prodigiosa su Pelè ed esce con i tempi giusti per evitare la doppietta personale di Galindo. Il primo tempo si chiude così 2-4.

Il secondo tempo parte con la quinta marcatura dell’Elledì FC per via di una deviazione beffarda della retroguardia del Pistoia (2-5). Pelè accorcia (3-5), ma Vincenti si sblocca e rimette tre lunghezze tra le due squadre (3-6). Gli uomini di Biagini vanno ancora a segno con Pelè (4-6). Vincenti e Cerbone aprono definitivamente la forbice a ridosso del giro di boa dei secondi 20 minuti (4-8). Sandri, approfittando dell’inferiorità numerica toscana, chiude la pratica siglando il 9° centro per i suoi (4-9). Un’autorete a pochi secondi dalla sirena finale rende meno amaro il risultato per Vasile e compagni: 5-9.

L’Elledì FC grazie a questo successo sale a quota 38 punti in classifica e si mantiene in zona play-off.

Dopo la pausa per la Futsal Week di Porec, i giallo-neri torneranno in campo al PalaFranchetti di Mestre contro la Fenice, sabato 20 aprile.

Nuova Comauto Pistoia – Elledì FC 5-9

Reti: Pelè (2), Melano, Galindo e aut. (Pistoia); Cerbone (3), Sandri (3), Vincenti (2) e aut. (Elledì)

c.s.