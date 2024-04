Power Play – Episodio 14: Francesco Giuliano e l’Elledì FC si salutano. Pareggia il Busca in C2

Il quattordicesimo episodio di Power Play, la rubrica dedicata al futsal della Granda, oltre i risultati provenienti dalla Serie A2 Élite e dalla C2, non può non rendere onore a mister Francesco Giuliano.

Il tecnico di Saluzzo, dopo 14 anni di storia con l’Elledì e una serie infinita di risultati importanti, saluta con il cuore pieno stracolmo di riconoscenza il sodalizio presieduto da Dario Lamberti. Giuliano, prima di diventare allenatore, ha vestito la casacca di giocatore ed è stato giocatore-allenatore. Senza dimenticare il suo percorso, il classe 1989, al termine di questa stagione, andrà alla ricerca di nuove sfide professionali e, visto quello che ha dimostrato nella sua carriera, avrà sicuramente gli strumenti adatti per affrontarle al meglio.

SERIE A2 ÉLITE

Fenice Venezia Mestre – Elledì FC 3-2

I giallo-neri, impegnati nel penultimo turno di campionato a Mestre, complicano e non poco il loro percorso in ottica play-off. Dopo una prima frazione convincente, chiusa con il doppio vantaggio per via delle reti di Miguel Leon e Costamanha; nella seconda parte di gara i veneti rimontano e conquistano i 3 punti in palio. L’Elledì FC scivola così al 7° posto ed è costretta, nell’ultima gara di Caramagna Piemonte (sabato 27 aprile), a superare lo Sporting Altamarca di almeno 7 reti di scarto o sperare in una non vittoria della Leonardo.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 55, Pordenone 47, CDM Futsal 43, Sporting Altamarca 41, Leonardo 39, Città di Mestre C5 39, Elledì FC 38, Lecco C5 37, Saints Pagnano 35, Fenice Venezia Mestre 23, Modena Cavezzo Futsal 21, Altovicentino Futsal 7, Nuova Comauto Pistoia 2*.

* un punto di penalizzazione

SERIE C2

Futsal Busca – CSF V-Mat C5 3-3

Il Futsal Busca, dopo due vittorie consecutive, impatta con i carmagnolesi del CSF V-Mat C5 nell’ultima sfida di andata della Fase Qualificazione alla prossima Serie C2. A decidere il pareggio interno sono la doppietta di Lleshi e il sigillo di Barale. Lunedì 29 aprile, i cuneesi affronteranno in casa la Polisportiva Bardonecchia.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONE C2: Futsal Busca 7, Lenci Poirino Onlus 6, CSF V-Mat C5 4, Polisportiva Bardonecchia 0.

L’ITAR Futsal, uscita di scena in finale play-off con il Futsal Club Santhià, segue con interesse i play-out di Serie B e le gare del Castellamonte. In caso di salvezza della società torinese, si libererebbe uno slot per la Serie C1 2024-25 che verrebbe conteso proprio tra l’ITAR e la Polisportiva Libertas Antignano.