Nasce un nuovo Centro-destra ‘allargato’? “Finalmente Robaldo si è esposto, diversamente dai tempi della candidatura in provincia”

Nei giorni scorsi abbiamo appreso da fonti giornalistiche che il sindaco di Mondovì – nonché presidente della Provincia – Luca Robaldo appoggerà il governatore uscente, Alberto Cirio, nella prossime elezioni regionali. Accogliamo con perplessità l’evidenza che Robaldo si sia schierato, appoggiando il Centro-destra in regione. Certo, conoscevano già la sua anima liberale, ma è la prima volta che emerge a chiare lettere.

Lo fa in questo contesto elettorale, dopo che nei due appuntamenti precedenti, ossia le elezioni comunali e quelle provinciali, la stessa appariva sbiadita a favore di una connotazione ‘civica’ che gli aveva tra l’altro consentito un consistente appoggio da parte di forze orientate al Centro-sinistra. Per questo motivo, accanto alla nostra perplessità di rappresentanti del Centro-destra, pensiamo che tra gli elettori di Robaldo afferenti al Centrosinistra si sia sviluppata una certa insoddisfazione, se non sconcerto.

Resta il fatto che questa nuova connotazione di Robaldo apre a scenari che già erano stati ipotizzati dal presidente Cirio nel corso di un incontro con i consiglieri comunali a Mondovì lo scorso gennaio: quelli di un Centro-destra ‘allargato’ a nuove forze in gioco. Con equilibri sicuramente cambiati, nei prossimi appuntamenti elettorali che ci attendono.

Il capogruppo

del Centro-destra di Mondovì

Enrico Rosso

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia

in Consiglio comunale

Rocco Pulitanò

Il Capogruppo di Lega in Consiglio comunale

Carlo Cattaneo