Playoff A2/M: Porto Viro-Cuneo, tutto riaperto! La cronaca di Gara-2

Una battaglia all’ultimo fiato in campo e sugli spalti. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo con cuore e pazienza ribalta l’inerzia della partita e conquista per 3-1 Gara 2 a Porto Viro. Vittoria che riapre la serie e porta a Gara 3 i Quarti di Play Off A2. Lunedì 8 aprile alle ore 20.00 sarà decisiva per determinare le semifinaliste. Un grande ringraziamento ai tifosi, supporters e familiari che sono accorsi in trasferta a sostenere la squadra. Servirà un altrettanto caloroso e irriducibile palazzetto per aiutare i ragazzi a vincere la prossima battaglia.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Barone e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).

Parte avanti Porto Viro nel proprio palazzetto gremito con mille presenze consentite, sul 5-2 coach Battocchio chiama il primo time out. I padroni di casa continuano a condurre il gioco, entra Dukic per capitan Botto. Sul 19-11 dopo l’ace di Sette su Dukic, rientra Botto e Andreopoulos entra per Gottardo. Jensen in diagonale interrompe il servizio di Sette (20-12). Volpato prima a muro e poi in attacco rosicchia punti ai nerofucsia. Sul 23-16 entra al servizio Pedro per Tiozzo che la mette out e manda Botto dai nove metri cuneesi che mette a segno l’ace su Tiozzo rientrato in ricezione. Time out per coach Morato (23-18). Si alternano 3 errori al servizio e il set termina 25-19.

Buona partenza di Cuneo che si porta subito un punto avanti sui padroni di casa. In campo Andreopoulos e Botto come schiacciatori. Dopo l’ace del greco sul 12-15, coach Morato chiama il primo time out a disposizione. Il muro del 17 pari porta coach Battocchio a chiamare il primo tempo tecnico di questo secondo set. Jensen al servizio e Volpato a muro ed è di nuovo +2 per Cuneo; time out Porto Viro sul 20-22. Sul 22-21 entra Pedro per Zamagni al servizio. Volpato effettua cambio palla in attacco e manda Andreopoulos dai nove metri per i biancoblù (21-23). Babis trova l’ace del set ball. Cambio palla e Garnica mette out il proprio servizio confermato dal Videocheck (22-25).

Gioco punto a punto nel terzo parziale, entrambe le compagini non risparmiano nulla. Sul 16-18 coach Morato chiama il primo time out. Andreopoulos in attacco, il muro di Volpato su Barotto ed è secondo time out per Porto Viro (21-23). Ace a fondo campo per Codarin e poi dopo un’azione lunga e combattuta, il muro nerofucsia termina out ed è 21-25.

La quarta frazione vede nuovamente un gioco punto a punto, con grande determinazione da ambi i lati del campo. Immenso Cuneo, con il cuore e con la testa in una battaglia all’ultimo respiro. Sul 22-23 con Volpato dai nove metri, entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro, ma prima del fischio arbitrale, coach Morato chiama il time out. Il muro di Cuneo su Sette chiude il set 23-25 e il match 1-3. Cuneo vince e riapre la serie. Si deciderà tutto Lunedì 8 aprile alle ore 20.00 al Palasport di Cuneo.

MVP di serata l’opposto danese, Mads Kyed Jensen.

Al termine della partita Coach Battocchio: « Credo che oggi, al contrario di quello che è successo in Gara1, siamo stati molto bravi a soffrire e ad approfittare di qualche loro sbavatura. Questo ci ha permesso di rimanere in gara e i ragazzi sono stati veramente molto, molto bravi a rimontare dopo un primo set così, ad avere la pazienza e la forza mentale di rimanere in gara».

Prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, lunedì 8 aprile alle ore 20.00 a Cuneo per Gara 3 dei Quarti di Play Off A2.

Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

1-3 (25-19/22-25/21-25/23-25)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensens 27, Volpato 14, Codarin 5, Gottardo 1, Botto (K) 3; Staforini (L1); Andreopoulos 11, Dukic 1, Cioffi. N.e. Bristot, Colangelo, Giacomini, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 54%; Attacco: 54%; Muri 9; Ace 6.

Delta Group Porto Viro: Garnica 3, Barotto 19, Barone 9, Zamagni 6, Tiozzo 10, Sette 14; Morgese (L1); Pedro, Bellei, Charalampidis. N.e. Zorzi, Sperandio, Eccher, Lamprecht (L2)

All.: Daniele Morato.

II All.: Massimo Zambonin.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 52%; Muri 9; Ace 6.

Durata set: 25’, 27’, 26’, 30’.

Durata totale: 108’.

