Borgo San Dalmazzo: bando per i progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte

Nello scorso mese di ottobre il Comune di Borgo San Dalmazzo ha partecipato al “Bando per i progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte” e ha ottenuto il finanziamento di 286.300,00 € dalla Regione Piemonte, per un progetto che nel suo complesso raggiunge 362.883,28 euro grazie al cofinanziamento del Comune.

Il piano progettuale, nato per sostenere le attività commerciali del territorio, consente di destinare 192.500,00 alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’esteriorità degli esercizi.

Lo scorso 20 marzo nella sala consiliare si è tenuto un incontro nel quale, alla presenza dell’Assessora al commercio Michela Galvagno, della responsabile dell’Ufficio Commercio Marinella Fantino e del responsabile del SUAP dott. Carmine Sassone, il Dr. Marco Manfrinato – Manager del DUC (Distretto Urbano del Commercio) – con il supporto del progettista arch. Andrea Marino, ha presentato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto che a breve verrà pubblicato dal Comune di Borgo San Dalmazzo.

E’ stato un momento importante di trasmissione delle informazioni e di condivisione della strategia del bando che ha visto una buona e attiva partecipazione dei titolari degli esercizi commerciali che operano sul territorio comunale.

Grazie al bando si potranno sostenere le iniziative per rinnovare facciate, vetrine, insegne, tende, dehors, illuminazione esterna, al fine di dare nuova linfa ad un settore che è fondamentale per la crescita economica cittadina, per la vivacità del borgo e quale presidio per la socializzazione e la sviluppo turistico.

Inoltre, per coloro che desiderano aprire nuove attività, è prevista la possibilità di richiedere un contributo anche per l’acquisto di arredi interni e/o attrezzature.

Al fine di meglio individuare le linee strategiche, affinché siano aderenti alle effettive necessità dei commercianti, è stato effettuato un “sondaggio”, esteso, tramite l’associazione ABC doc, anche agli esercizi che non erano presenti all’incontro, i cui esiti verranno analizzati dalla Cabina di Regia del DUC in fase di elaborazione definitiva del bando. La programmazione partecipata è fondamentale e utile per la realizzazione di un progetto che ha nel lavoro di rete e nella condivisione un importante elemento di crescita collettiva.

A breve, quindi, a seguito della riunione della Cabina di Regia del DUC che si riunirà venerdì 5 aprile per concordare la stesura, sarà pubblicato il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi sede operativa nel distretto urbano del commercio di Borgo San Dalmazzo” con l’indicazione delle date, degli importi che verranno concessi e di tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande.

cs