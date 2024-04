Serie B Femminile – Freedom FC, che vittoria! Brescia ko 2-1 al “Paschiero”. In vetta la Lazio vede la Serie A

Fine settimana che potrebbe risultare decisivo in vetta al campionato di Serie B Femminile mentre in coda continua la bagarre.

Torna alla vittoria, dopo il ko con la Lazio, la Freedom FC che batte per 2-1 il Brescia e sale a quota 23 punti in classifica. La compagine di coach Ardito va a segno con Zito nel primo tempo e raddoppia nella ripresa con Di Lascio. A nulla vale per le rondinelle il gol di Ghisi ed i tentativi nel finale di raggiungere il pareggio.

Vince ed allunga in vetta la Lazio che sconfigge nel big match il Cesena per 2-3 e si porta a +5 sulle inseguitrici. Si fa, invece, decisamente intrigante la lotta per il secondo posto con la Ternana che non va oltre il 2-2 sul campo dell’Hellas Verona e vede avvicinarsi anche il Parma, vincente tra le mura amiche contro l’Arezzo per 2-1, che aggancia al terzo posto il Cesena a quota 55 punti.

Dilaga il Chievo Verona che spazza via a domicilio il Tavaganacco per 1-6 mentre in coda è bagarre pure. Vincono, infatti, tutte le squadre impelagate nella zona retrocessione. Successi interni per San Marino Academy, Res Women e Pavia Academy che battono rispettivamente Genoa, Ravenna e Bologna.

Date ormai per condannate, salvo miracoli, Ravenna e Tavagnacco, resta un posto solo da evitare per la Serie C con cinque squadre che lotteranno presumibilmente fino alla fine per scansarlo.