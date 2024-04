“L’Unione europea nel disordine mondiale” con Manlio Graziano

L’Unione Europea è stretta nella tenaglia di due guerre ai suoi confini, in Ucraina e in Palestina, nel contesto di un disordine mondiale che si conferma una dominante nella storia dell’umanità e della stessa Europa, reduce da una temporanea tregua dopo la Seconda guerra mondiale.

I venti di guerra ritornati sul continente non sono una novità e una lettura del nostro passato può insegnarci ad affrontare il futuro incerto che ci attende.

Ci aiuterà in questo approfondimento il prof. Manlio Graziano, autorevole esperto di geopolitica, che insegna a Parigi alla Sorbona e scrive regolarmente sul Corriere della sera e sulla rivista di geopolitica “Limes” e autore di un saggio recente “Disordine mondiale – Perché viviamo in un’epoca di crescente caos (Mondadori), dopo quello dal titolo anticipatore del 2021, “Geopolitica della paura”.

L’incontro realizzato in collaborazione tra l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa (APICE) e l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest si terrà nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo martedì 9 aprile con inizio alle ore 18 e conclusione alle 19.30.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti.

