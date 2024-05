Bocciofila Auxilium Saluzzo, le donne del settore volo raggiungono la finale scudetto

Il settore rosa ha regalato un grande regalo al club della Bocciofila Auxilium Saluzzo. Le giocatrici di Paolo Costa, vincendo la partita di semifinale play off di ritorno contro Buttrio per 13 a 11, conquistano la finale scudetto del volo. Un grande risultato per il team saluzzese, che ha meritato di arrivare a questo atto finale che si terrà a Chieri sabato 25 maggio.

Una partita, che anche in questo occasione si è risolta nel terzo ed ultimo turno le con le giocatrici saluzzesi a ribaltare il parziale di svantaggio di 7 a 9 a 13 a11. L’Auxilium, sarà opposta alla Bassa Valle che nell’altra semifinale ha battuto Noventa. Pertanto nel prossimo fine settimana, a Chieri, il 25 a 26 giugno saranno assegnati tre scudetti per la serie A maschile e femminile ed under 15, con presenti due formazioni (donne ed under 15) targate Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo.

Nella serie A maschile, sconfitta per 4 a 20 del team di Marco Cravero contro il Nus, che giocherà lo spareggio play out per non retrocedere il 25 maggio (salvo richiesta di posticipo) in Friuli, contro Quadrifoglio. Nel campionato under 12, successo contro Almesina e sconfitta contro Pertusio.

Per la specialità petanque, nel campionato di Serie A, sconfitta per 7 a 15 contro la capolista Biarese. Si ritorna a giocare sabato 8 giugno contro Vignolo. Presso il club saluzzese si sono giocate due competizioni; per gli uomini successo della Vita Nova con Davide Laforè, Mattia Mana e Lorenzo Debar, mentre per la competizione femminile vittoria del Cbs Caramagna con Alessia Bottero e Monica Osella. Nel campionato juniores si giocherà la decima ed undicesima giornata, con l’Auxilium impegnata contro Centallese ed Abg Genova.