Donazione al reparto Neuropsichiatria Infantile di Saluzzo

L’impegno sociale si conferma prioritario tra le linee di sviluppo della ITT Motion Technologies, divisione multinazionale del gruppo ITT specializzata nella produzione di pastiglie per freni, ammortizzatori e componenti per l’assorbimento dell’energia per automobili, veicoli commerciali leggeri e treni, che a Barge ha il suo più importante sito produttivo. Grazie ad una generosa donazione, l’azienda ha consentito alla Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Cn1, sede di Saluzzo, di acquistare importanti materiali nell’ambito del percorso di stimolazione basale: un approccio che nasce in Germania negli Anni ‘70 ed è destinato a coloro che vivono limitazioni cognitive e/o motorie, comunicative, sensoriali in cui è compromessa la percezione del proprio corpo, quella del mondo e il rapporto e la relazione con gli altri.

«Abbiamo avviato un percorso che vedrà la nostra azienda sempre più protagonista di iniziative nell’ambito sociale – afferma Elena Sappa, Special Projects PM Italy & Institutional Relations Coordinator ITT Motion Technologies –. Lo sviluppo e la crescita dell’impresa non prescindono dall’impegno nei vari contesti comunitari in cui essa basa le proprie radici. Per questo abbiamo scelto di aiutare il reparto di Neuropsichiatria Infantile di Saluzzo, grazie al tramite dell’Officine delle Idee, con una donazione che racchiude in sé il sincero ringraziamento al territorio».

L’Officina delle Idee è un’associazione di utilità sociale nata nel 2017 da gruppo di amici con l’intento di preservare e sostenere l’ospedale cittadino. In tempo di Covid si è ha offerto un grande contributo in qualità di referente di filiera corta per la solidarietà, creando una rete di relazioni tra gli attori che si occupano di sanità locale. Tra i principali traguardi raggiunti, il potenziamento del polo dialisi su Saluzzo. «Continua la collaborazione di Officine delle Idee con le realtà imprenditoriali del territorio, ponendosi come tramite per accelerare i processi e favorire il pronto intervento – commenta Andreana Chiavazza, presidente facente funzioni –. Da parte nostre un riconoscente plauso alla ITT e a tutte quelle aziende che includono le fasce deboli nella rete di restituzione, riconoscendo al territorio in cui operano risorse di inestimabile valore per tutta la comunità».

Dopo la donazione di materiali effettuata all’inizio del mese di marzo, nel pomeriggio di giovedì 28 aprile è stata effettuata una nuova consegna, direttamente in Npi, alla presenza del coordinatore Margherita Viotti con tutta l’équipe. Oggetto della nuova donazione uno stock di giocattoli e materiale ludico da mettere a disposizione dei bambini, in occasione delle ormai imminenti festività pasquali.

«Ancora una volta ITT di Barge, attraverso Officina delle Idee, è presente nell’ospedale di Saluzzo con una donazione al nostro Servizio – dichiara Franco Fioretto, direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl CN1 –: poco tempo fa con materiali innovativi per la terapia dei piccoli pazienti, oggi consegnando giochi per allietare le loro attese. Gesti al contempo di grande umanità nei confronti dei pazienti e di supporto agli operatori per consentire loro di mantenere alto il livello della qualità e dell’efficacia delle prestazioni».