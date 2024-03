Volley A2/M – Cuneo chiude in bellezza: 3-0 a Cantù e 2° posto! Al via i playoff

Si chiude con un successo e una sorpresa la stagione regolare della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che nella ultima giornata mantiene i pronostici e piega la Pool Libertas Cantù. Tanta la differenza di motivazioni tra le due squadre, con capitan Botto e compagni in caccia di una vittoria (e in attesa di buone notizie da Santa Croce) e i canturini senza più possibilità di cambiare la sua classifica.

Il tutto si vede anche nella gestione delle squadre, con coach Battocchio che non tocca il sestetto titolare e non interviene con alcun cambio, mentre dall’altra parte i canturini fanno ricorso a tutto il loro roster. Nel primo e nel terzo set i cuneesi partono meglio e mantengono sempre 3-4 punti di vantaggio. È la seconda frazione quella diversa, con i lombardi che dirigono le operazioni fino al 16 prima di subire la rimonta dei padroni di casa.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù 3-0 (25-18, 25-20, 25-20)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Botto 16, Codarin 6, Jensen 16, Andreopoulos 10, Volpato 4, Giordano (L), Staforini (L). N.E. Gottardo, Colangelo, Bristot, Giacomini, Coppa, Cioffi. All. Battocchio.

Pool Libertas Cantù: Pedron 0, Ottaviani 5, Aguenier 4, Gamba 13, Galliani 0, Monguzzi 7, Magliano 6, Butti (L), Gianotti 0, Quagliozzi 1, Bacco 3, Picchio (L), Rossi 0. N.E. All. Denora Caporusso.

ARBITRI: Brunelli, Stellato. NOTE – durata set: 24′, 29′, 23′; tot: 76′.

Mattatori della serata in casa Cuneo sono le tre palle aperte: Jensen e capitan Botto chiudono la loro serata con 16 punti a testa, mentre l’MVP Andreopoulos con 10 ma con il 63% in attacco. Nel fine settimana è inoltre arrivata la notizia dell’ingaggio di un ulteriore schiacciatore, il belga Marin Dukic proveniente dal Decospan Volley Team Menen.

Dopo il successo sul campo la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ha anche avuto un’altra buona notizia, con la Emma Villas Siena capace di uscire con un solo punto dalla sfida con la Kemas Lamipel Santa Croce. Questo significa sorpasso in classifica, con i cuneesi che si prendono l’importante seed #2 in vista dei playoff che inizieranno domani.

Il tempo di riposo è dunque poco, in quanto il quarto di finale contro la Delta Group Porto Viro è alle porte. Il passaggio alle semifinali è messo in palio con una serie al meglio delle tre partite: come detto la prima gara è in programma domani, il ritorno per lunedì 1 aprile in Veneto e l’eventuale Gara-3 nuovamente nel capoluogo cuneese domenica 7 aprile.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 26 (24/3)

WOW Green House Aversa – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-21, 25-22, 21-25, 26-24)

BCC Tecbus Castellana Grotte – Sieco Service Ortona 3-0 (25-21, 25-19, 25-14)

Conad Reggio Emilia – Consoli Sferc Brescia 3-1 (19-25, 25-15, 25-21, 25-22)

Abba Pineto – Consar Ravenna 0-3 (23-25, 23-25, 25-27)

Delta Group Porto Viro – Tinet Prata di Pordenone 2-3 (25-22, 22-25, 13-25, 25-18, 11-15)

Kemas Lamipel Santa Croce – Emma Villas Siena 3-2 (25-20, 25-17, 29-31, 19-25, 15-12)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 59 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 54 Emma Villas Siena 54 Consar Ravenna 52 Tinet Prata di Pordenone 50 Consoli Sferc Brescia 43 Delta Group Porto Viro 42 Kemas Lamipel Santa Croce 36 Pool Libertas Cantù 31 WOW Green House Aversa 28 Conad Reggio Emilia 28 Abba Pineto 27 BCC Tecbus Castellana Grotte 22 Sieco Service Ortona 17

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA 1 (27/3)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro

Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia

Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone