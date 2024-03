Atletica Roata Chiusani: come sono andate le ultime uscite ufficiali

IL ROATA AL MEMORIAL STEFANO FERRARIS DI NONE

Riscontri più che positivi per i Master dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati sugli 11,2 km prevalentemente in sterrato del Memorial Stefano Ferraris, prova valida per il Corri Piemonte, disputatosi Domenica 24 Marzo a None.

Vittoria di categoria SF40 per Sarah Aimee L’Epee che giunge al traguardo in 43’54”, crono che vale la 5a posizione assoluta della classifica femminile.

Bene Tiziana Semeraro, 8a SF60, piazzati Federico Selvatico, Domenico Cuceli, Dario Arneodo e Silvio Cuceli.

Sugli oltre 900 partenti, vittorie di Marco Moletto (Atl. Saluzzo) e Carla Primo (ASD. Borgaretto).

GLI ESORDIENTI DEL ROATA AL CROSS DI CHIUSA PESIO

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, per i giovani atleti del settore Esordienti dell’Atletica Roata Chiusani che, accompagnati dal tecnico Giorgia Tomatis, hanno partecipato alla Corsa Campestre di Chiusa Pesio, organizzata dallo Staff Esordienti Cuneo Sabato 23Marzo.

Buone prove, massimo impegno e grande divertimento per Bianca Bertolotto, Zoe Borri, Elisabetta Delfino, Yasmin Ouardini, Emma Peano, Diego Bodda, Giovanni Musso, Tommaso Viada, Alice Baudino, Gabriele Ferrua, Giacomo Lingua, Leonardo Marino, Tommaso Barale, Noah Borri, Giacomo Ferrua, Manuel Hodoroaba, Michele Viada e Alessandro Menis.

