TDR 2024 – Il report della seconda giornata: ci sono i primi verdetti

Le partite del pomeriggio valide per la 2^ Giornata delle categorie Under 19 e Femminile del Torneo delle Regioni hanno emesso i primi verdetti. Sorridono le Rappresentative della Toscana Femminile e dell’Under 19 Piemonte VdA della Lega Nazionale Dilettanti. La terza giornata si annuncia entusiasmante con tante squadre ancora in corsa per i Quarti di Finale. Gli ultimi 90’ saranno da vivere istante per istante sui campi della Liguria.

U19: Fino all’ultimo istante, tra pareggi e vittorie di misura il Piemonte VdA è l’unico ad esultare

La categoria più matura del Torneo delle Regioni si conferma competitiva con venti Rappresentative con pochi punti deboli. Inevitabile che le sorti della competizione siano legate ad episodi che spesso e volentieri fanno la differenza nel calcio di qualità. Basta un dato per fotografare l’andamento del torneo, dopo venti partite nessuna squadra solo il Piemonte VdA è riuscito a superare il turno con 90’ di anticipo. La Calabria, la Lombardia e la Sicilia sono le altre tre Rappresentative a punteggio pieno a cui manca solo la certezza matematica per festeggiare.

Girone A – L’unica a festeggiare con 90’ di anticipo è il Piemonte VdA che riesce ad avere la meglio su una bella Umbria grazie al gol di Cassetta al 44’ della ripresa. Toscana e Basilicata si fanno male con uno 0-0 che complica il cammino di entrambe.

Girone B – Veneto e Lazio non si fanno male, si spartiscono la posta in palio e si avvicinano al traguardo. Ne approfitta l’Emilia Romagna che torna in corsa dopo il successo per 3-1 sul Bolzano grazie ad un secondo tempo strepitoso, acceso dalle fiammate di Fomete, Evaristi e Prandini.

Girone C – Alla Sicilia manca solo la matematica. I ragazzi di Pierpaolo Alderisi hanno conquistato la seconda vittoria di fila al termine di una rimonta iniziata al 2’st con la rete di Prestigiacomo e conclusa al 27’st con Guzzardi. Le Marche erano partite bene andando in vantaggio con il gol di Di Matteo ma non è bastato. La Campania si rilancia riuscendo ad emergere con i tre punti dal match vissuto su continui colpi di scena con una combattiva Sardegna. I campani hanno provato due volte a prendere il largo sempre ripresi dai sardi fino al 38’st quando Martinello ha segnato il gol decisivo.

Girone D – Calabria e Lombardia hanno sofferto non poco con Friuli Vg e Puglia ma alla fine hanno vinto. I friulani e i pugliesi avrebbero meritato di più ma il TDR non fa sconti. I calabresi ed i lombardi sono appaiati a sei punti, si giocheranno tutto nell’ultimo scontro diretto ma se non si allineano i pianeti negli altri gironi dovrebbero passare entrambe le Rappresentative. Furiato al 31’pt ha segnato il gol decisivo per la Calabria. La Lombardia ha stravolto la gara in 5’ dal 3’st al 40’ con i sigilli di Sottocornola e Vairani. La Puglia si era cullata con il vantaggio di Mawa.

Girone E – Il Molise sbarra il cammino della Liguria e tiene aperta una finestra sul passaggio del turno. Le due squadre si sono rincorse per tutto l’incontro con una serie di sorpassi frenati al 24’ st dalla rete di Graziani che ha fissato il risultato finale sul 2-2. Ne ha approfittato l’Abruzzo che si è rilanciato in classifica dopo aver superato Trento per 4-1 grazie alla doppietta di Faiella e le reti di Meola e Patrizi.

Femminile: La Toscana stacca il biglietto per i quarti. Campania a punteggio pieno

La seconda giornata della categoria femminile ha già emesso un verdetto. La Toscana continua il suo percorso nel TDR. Secondo successo di fila per la Campania che può quasi toccare con le mani i Quarti di Finale. Tutte le partite tranne due sono terminate in parità o con vittorie con un solo gol di scarto a conferma che il calcio femminile della Lega Nazionale Dilettanti sta salendo di livello.

Girone A – La Toscana non lascia scampo alla Basilicata e festeggia il passaggio del turno con un turno di anticipo. Al festival del gol hanno fatto la parte delle leonesse Rossella Maroso (tripletta) e Dalila Tamburini (doppietta). Il Piemonte VdA compie un piccolo passo in avanti con lo 0-0 maturato nel match con l’Umbria che è rimane ancora in gioco.

Girone B – Dopo due giornate rimangono tre squadre in lizza per due posti. Bolzano ed Emilia Romagna si annullano sull’1-1 che fa bene alla prima. Le bolzanine sono andate subito in gol con Zipperle. A pochi minuti dal fischio finale le emiliane si sono rimesse in pista con Dal Brun. Gran bella partita quella tra Veneto e Lazio. Le ragazze allenate da Maurizio Semenzato hanno prevalso per 3-2 al termine di una serie di sorpassi e controsorpassi mozzafiato. Decisiva la doppietta di De Muri tra il 28’ ed il 33’ st.

Girone C – La Campania coglie la sua seconda vittoria che la proietta praticamente al turno successivo. Le due reti di Piscopo hanno aperto e chiuso il match. La Sardegna è rimasta aggrappata alla sfida grazie al centro di Velazquez Saldana. Sicilia e Marche hanno regalato al pubblico un secondo tempo per cuori forti. Piermarini ha aperto le marcature per le marchigiane. Tra il 35’ ed il 42’ il botta e risposta di Enriconi e Collovà hanno fissato il risultato finale sul 2-1 per le Marche.

Girone D – La Lombardia non sbaglia con la Puglia battuta con un netto 5-1 con cinque marcatrici diverse. Le lombarde si giocheranno tutto nello scontro diretto con la Calabria.

Girone E – Abruzzo e Trento si fermano sull’1-1 e rimandano tutto all’ultima giornata. Al 32’pt Benedetta Marra ha indirizzato il match verso le abruzzesi raggiunte al 30’st da una rete di Slomic.

