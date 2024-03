Secondo sabato “negativo” di fila, per l’HC Bra. In quel di Roma, ieri al CPO “Giulio Onesti”, il Butterfly ha mandato ko i gialloneri per 4-1. Tripletta dell’ex Luca Valentino e timbro di Strubeb; per i cuneesi Nicola Missaglia (ultimo arrivo di mercato, ex Bologna e Bonomi). In classifica, i Campioni d’Italia in carica restano a 6 punti (a -4 dalla vetta occupata dal Tevere). Sabato 6 aprile (ore 15) al campo “Palmieri” dell’Augusto Lorenzoni, l’HC Bra se la vedrà con la Lazio.