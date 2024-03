Power Play – Episodio 8: buona Elledì FC in Sardegna. Il Centallo mette le mani sulla C1. Riscatto ITAR in C2

Ottavo episodio di “Power Play”, la rubrica di IdeaWebTv sul calcio a 5 cuneese: dalla Serie A2 Élite alla D.

SERIE A2 ÉLITE

Leonardo – Elledì FC 4-4

La trasferta del PalaConi di Cagliari è l’ultimo appuntamento prima di Pasqua e i giallo-neri di mister Giuliano non sbagliano. Il punto conquistato in terra sarda da Oanea e compagni è l’ennesima prova di forza del sodalizio presieduto da Dario Lamberti. Sotto di 2 lunghezze, l’Elledì FC riesce due volte a mettere la testa avanti (sul 2-3 e 3-4) e torna in Piemonte con un punto importante per la corsa play-off. I 4 marcatori diversi, Sandri, Vincenti, Cerbone e Rengifo, mettono in mostra l’ampiezza di soluzioni offensive. Al termine della stagione regolare mancano tre delicate sfide e la possibilità di disputare almeno un turno di post-season c’è eccome.

Sabato 6 aprile, l’Elledì giocherà ancora lontana dalle mura amiche del Palasport di Caramagna Piemonte e farà visita alla Nuova Comauto Pistoia.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 51, Pordenone 43, Sporting Altamarca 38, Elledì FC 35, CDM Futsal 34, Lecco C5 34, Città di Mestre C5 33, Leonardo 30, Saints Pagnano 28, Modena Cavezzo Futsal 21, Fenice Venezia Mestre 19, Altovicentino Futsal 7, Nuova Comauto Pistoia 2*.

* un punto di penalizzazione

SERIE C1

Giovanile Centallo – Academy Rosta C5 8-5

Polisportiva Druento – Futsal Savigliano 5-3

San Remo 72 – Bra 3-13

Due vittorie e una sconfitta per le squadre della Granda impegnate nel massimo campionato regionale di Serie C1.

Centallo con il poker di Hichri, la doppietta di Scordino e i sigilli di Cobaj e Boniello attua la fuga e si porta, a meno 120 minuti dalla fine, a +7 sul Sermig. Nulla può un buon Rosta davanti alla corazzata di coach Bosio, sempre più concentrata a vincere. 16 vittorie, 1 pareggio e 2 ko sono i numeri di chi è in vetta dal 20 ottobre (5° turno).

Il Savigliano, in seguito a un girone di andata scoppiettante, continua a far fatica dopo il giro di boa. Al PalaTenda, i primi 6 giri di lancette sembrano poter invertire una volta per tutte la tendenza, ma dopo il triplo vantaggio a cura di Lisa, Mantino e Mortara, i padroni di casa di Druento prima accorciano le distanze e successivamente completano la rimonta. Il team di Lupo cerca un successo che manca dal derby con il Bra.

I braidesi volano in casa del San Remo e diventano la seconda squadra ad aver messo a segno più reti in una singola gara, dopo i 15 di Centallo ai danni del CUS Piemonte Orientale. Oltre un’autorete locale, al festival del gol di Grugliasco si iscrivono Gerlotto (5), Biraghi (2), Bassano, Cafagna, Solavagione, Crepaldi e Tamasco.

Il big match del 20° turno spetta al Bra che ospita il Sermig, seconda forza del torneo. Centallo sfida in trasferta l’Academy Torino Futsal, Savigliano cerca risposte nel match casalingo con il CUS Piemonte Orientale.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 49, Sermig 42, Polisportiva Pasta 34, Futsal Savigliano 32, Bra 31, Top Five 30, Academy Torino Futsal 26, Academy Rosta C5 24, CUS Piemonte Orientale 24, Polisportiva Druento 13, Aurora Nichelino 12, San Remo 72 7.

SERIE C2

Gear Fucsia Nizza – Albese 6-4

Polisportiva Libertas Antignano – ITAR Futsal 3-9

Absolute S.g. La Loggia – Futsal Busca 5-1

Area Calcio Alba Roero – Onnisport Club 2-2

Non sono mancate le emozioni nella sedicesima giornata del Girone B di Serie C2, il raggruppamento che vede impegnate ben 4 formazioni della nostra provincia.

L’Albese prova con Stoilovski, Bungu, Montaldo e Djevirov a espugnare il campo della seconda della classe ma, nonostante il poker e la buona prestazione, non riesce a evitare la tredicesima sconfitta della stagione.

L’ITAR, impegnata nella trasferta astigiana con l’Antignano, rasenta la perfezione nella seconda frazione e mette in cascina 3 punti pesanti. Morano è il mattatore della serata e con un poker personale sale a quota 15 gol, continuano a trovare la via della rete anche Camargo De Mendonca e Bergia con una doppietta a testa, scrive il proprio nome sul tabellino anche Biondini.

Busca, in casa della capolista, trova il sigillo di Barale ma non compie l’ennesima impresa del suo ottimo 2024 e rimane ferma a 21 punti in graduatoria.

Al Village Joy of Moving di Alba, Area Calcio e Onnisport si dividono la posta in palio con 2 reti a testa: festeggiano per i langaroli Belfiore e Rava.

Nel penultimo turno della stagione regolare, scendono in campo in casa Albese e Busca con rispettivamente La Loggia e Antignano; l’Area Calcio va a Poirino e l’ITAR fa visita al fanalino di coda Orbassano.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 40, Gear Fucsia Nizza 35, Polisportiva Libertas Antignano 32, ITAR Futsal 31, Onnisport Club 25, Futsal Busca 21, Area Calcio Alba Roero 20, Lenci Poirino Onlus 18, Albese 4*, Sporting Orbassano 3.

* un punto di penalizzazione

SERIE D

Valle Stura Calcio – Futsal Bussoleno 10-3

Nell’episodio di Power Play della settimana scorsa avevamo parlato del colpo del Valle Stura su una delle big del Girone B di Serie D, nel turno appena andato in archivio i valligiani si sono ripetuti. La goleada con il Bussoleno, che alla vigilia aveva appena una lunghezza di svantaggio sui cuneesi, vale la seconda vittoria consecutiva. A Demonte gonfiano la rete Occelli (3), Bernardi, Vitali, Daziano, Melchio, Mandrile e Ghibaudo.

Lunedì 18 marzo, il Valle Stura sfida nell’ultimo incontro in casa della stagione regolare il Lisòndria.

LA CLASSIFICA DI D (GIRONE B): CSF V-MAT 26, Lisòndria 26, Polisportiva Bardonecchia 25, Castelnuovo 24, Valle Stura Calcio 15*, Academy Venaria Futsal 10, Futsal Bussoleno 6, CH4 Sporting Club 5.

* un punto di penalizzazione